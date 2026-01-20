शिवसेनेचे मंत्री असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच निवडणूक निकालात सुमार कामगिरी, मंत्रिमंडळात भाकरी फिरवली जाणार?
महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे मंत्री असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच पक्षाची कामगिरी असमाधानकारक झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून त्यांच्या कामाचा अहवाल मागविला जाणार असल्याची चर्चा आहे.
मुंबई- राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणूक निकालामध्ये भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरल्यानंतर शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. निवडणुकीत जबाबदारी दिलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून अहवाल मागविला जाणार असल्याची माहिती आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 2,869 जागांसाठी 15,900 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 1,425 भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 399 नगरसेवक निवडून आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची कामगिरी ठाणे, कल्याण डोंबिवली या महापालिकांमध्ये चांगली राहीली असली तरी मुंबईसह राज्यभरात कामगिरी असमाधानकारक आहे.
ठाण्यासह कल्याण डोंबिवलीत शिवसेनेला चांगले यश- राज्यात शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी संबंधित मंत्री आणि आमदारांवर सोपवण्यात आली होती. ठाणे हा शिवसेनेचा (शिंदे) बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे ठाण्यात शिवसेनेला मिळालेलं यश अपेक्षित होतं. त्याचबरोबर कल्याण डोंबिवलीतही शिवसेनेची कामगिरी ही भाजपापेक्षा चांगली राहीली. असे असले तरी इतर महापालिकांमध्ये शिवसेना पिछाडीवर गेल्याचं चित्र आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे हे जबाबदारी दिलेल्या मंत्र्यांवर नाराज असल्याची माहिती आहे.
मंत्र्यांच्या जिल्ह्यांमध्येच शिवसेनची कामगिरी सुमार- विशेष म्हणजे, ज्या मंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या महापालिकांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, तिथेच पक्षाची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिल्याचं निकालांतून स्पष्ट झालं आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे जबाबदारी असलेल्या मुंबई महापालिकेत 227 पैकी शिवसेनेला अवघ्या 29 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मीरा-भाईंदर महापालिकेत 95 पैकी फक्त 3 जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आल्या. नाशिकमध्ये मंत्री दादा भुसे यांच्याकडं जबाबदारीवर असतानाही 122 पैकी केवळ 26 जागांवर शिवसेनेला विजय मिळविता आला. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्री संजय शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला 115 पैकी फक्त 13 जागा मिळाल्या आहेत.
अहवाल मागवून तंबी देणार- अपेक्षित यश मिळवू न शकलेल्या जिल्ह्यांतील मंत्र्यांच्या कामगिरीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती आहे. निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी सुमार ठरल्यानं जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलेल्या मंत्र्यांचा कामगिरी अहवाल मागवून तंबी देणार असल्याची माहिती आहे. महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये पक्ष काही ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला असला, तरी निवडणुकीत अपेक्षित यश साधता न आल्यानं नेतृत्व अस्वस्थ आहे.
मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा मागवला जाणार- महत्त्वाचं म्हणजे, महापालिका निवडणुकांपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी मंत्र्यांना निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्याबाबत स्पष्ट इशारा दिला होता. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका या शिवसेनेच्या मंत्र्यांसाठी पक्षबांधणीच्या दृष्टीनं परीक्षा ठरणार असल्याचं पक्षांतर्गत स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, या कसोटीत अपयशी ठरलेल्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा मागवला जाणार आहे.
ही अंतर्गत बाब- जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी पक्षसंघटन बळकट करण्याची जबाबदारी सोपवण्यासाठी पुन्हा नव्यानं आढावा घेऊन नेत्यांची निवड केली जाणार आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतशी बोलताना खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले, “पक्ष संघटनेबाबतची भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ त्या नेत्यांकडे स्पष्ट करतील. ही अंतर्गत बाब आहे. याबाबत जो विचार करायचा, तो शिंदे साहेब करतील. पण, मंत्रिमंडळातील भाकरी फिरवण्याबाबतची माहिती मला नाही. माझा मंत्रिमंडळाशी कोणताही संबंध नाही. त्याबाबत मी बोलणं उचित ठरणार नाही.”
- एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर शिवसेनेत मोठ्या फेरबदलांची चाहूल लागली आहे. महापालिका निवडणुकीत समाधानकारक कामगिरी न झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातही भाकरी फिरवली जाणार का? याकडंही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
