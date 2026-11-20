'अजित दादांच्या निधनानंतर पुणे रामभरोसे, सत्तेच्या मस्तीत सगळे वावरत आहेत'-रवींद्र धंगेकर
शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक बिघाडवर प्रतिक्रिया दिली. तर पुण्यातील पाणीप्रश्नावरून पुणे शहर रामभरोसे झाल्याचं वक्तव्य केलं आहे.
Published : November 20, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:32 PM IST
पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचं गुरुवारी समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. पुणे रामभरोसे झालं आहे, अशी त्यांनी पाणीप्रश्नावरून पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
पंढरपूर येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये गुरुवारी तांत्रिक बिघाड झाल्यानं बायरोड त्यांना मुंबईला जावं लागलं. गेल्या दोन वर्षात तीन वेळा एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानं पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत शिवसेनेचे नेते, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की आपण अजित दादांच्या रूपानं एक चांगला नेता देशानं गमावला आहे. अशा घटनांच्या संदर्भात राज्य सरकारनं आणि केंद्र सरकारनं लक्ष घातलं पाहिजे. अजितदादांसारखे नेतृत्व गमाविल्यानं किती हानी झाली आहे, हे आपण पाहत आहोत.
पूर्वी म्हणायचे, पुण्याचे पाणी पवार पळवतात! आता पुणेकरांचा सवाल आहे, मग आज पुण्याचे पाणी कोण पळवतंय...? त्यावेळी आरोप करणारे आता जबाबदारी स्वीकारून पुणेकरांना वस्तुस्थिती सांगतील का..? #पुणेकर #पाणीबाणी— Ravindra Dhangekar Official (@DhangekarRavii) November 18, 2026
एकनाथ शिंदे यांच्यासारखं नेतृत्व रात्रंदिवस काम करत आहेत. समाजासाठी काम करत आहेत. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशातील व्हीआयपी लोकांसाठी चांगली यंत्रणा शासनानं उभी केली पाहिजे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं-शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर
गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील पाण्याचा प्रश्न हा तीव्र झाला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून 20 टक्के पाणीकपात करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पुण्यात पाण्याचा प्रश्नाच्या संदर्भात रविंद धंगेकर यांनी केलेल्या एक्स पोस्टमध्ये विचारलं असता ते म्हणाले की, वर्षानुवर्षी अनेकजण पवार कुटुंबांवर टीका करत आले आहेत. त्यांनी पुण्याचं पाणी पळविल्याची टीका झाली. तेव्हा, हेच लोक टीका करत होते. आत्ता यांची सत्ता असताना पुण्याचं पाणी कोण पळवत आहे, याचं उत्तर त्यांनी द्यायला हवं. सत्तेच्या मस्तीत सगळीकडे वावरत आहेत. पुणे वाहतुकीच्या समस्या आहेत. सत्तेत असलेले नगरसेवकदेखील वाहतुकीचा प्रश्न पुणे महापालिकेच्या सभेत मांडत आहेत. पण, त्यांचे कुणीही ऐकत नाही.
पुण्याला नवीन प्रकल्पाची गरज- शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, पुण्यासाठी 20 टीएमसी पाणी पुरणार नाही. त्यासाठी मी अजित दादांना बोललो होतो. यासाठी तुम्हाला प्रकल्प आणावा लागणार आहे, असे सांगितलं होतं. अजितदादांच्या गेल्यानंतर पुणे रामभरोसे झाले आहे. पाण्यासाठी एखादा प्रकल्प आणण्यासाठी सरकारनं विचारावा करावा लागणार आहे. नवीन एका नव्या प्रकल्पाची गरज असून याबाबत चर्चा केली पाहिजे. यासाठी मी आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याशी या विषयावर चर्चा सुरू केली आहे. पुण्याला 50 ते 60 टीएमसी पाणी भविष्यात लागणार आहे. जर प्रकल्प केला नाहीतर भविष्यात पुणेकरांना समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे.
रोहित पवारांच्या भावनेचा आदर करून तपास व्हावा-राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत सांशकता व्यक्त करून तपास करण्याची वारंवार मागणी केली आहे. सरकारकडून सुरू असलेल्या चौकशीबाबतही त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर विचारले असता माजी आमदार धंगेकर म्हणाले की, रोहित पवार हे भावनिक नात्यानं बोलतात. अजित पवार हे त्यांचे चुलते होते. त्यांच्या आरोपाकडं राजकीय म्हणून पाहू नये. रोहित पवारांच्या भावनेचा सरकारनं आदर करून तपास करायला हवा.