ETV Bharat / state

शिवसेनेत कमर्शिअल तिकीट वाटप? नीलम गोऱ्हेंनी सर्व आरोप फेटाळले

पुणे महानगरपालिकेसाठी भाजपा आणि शिवसेनेची युती होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. परंतु जागा वाटपावरून शिवसैनिकांनी नीलम गोऱ्हे यांच्यावर आरोप केलेत. ते आरोप गोऱ्हे यांनी फेटाळले.

NEELAM GORHE REACTION PUNE ELECTION
माध्यमांशी बोलताना नीलम गोऱ्हे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात महानगरपालिका निवडणूक जाहीर झाली आहे. महानगरपालिकेसाठी पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरु आहे. भाजपाकडून शिवसेनेला 165 जागांपैकी 15 जागा देण्यात येत असल्यानं शिवसैनिक नाराज आहेत. आक्रमक झालेल्या शिवसैनिकांनी शुक्रवारी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी त्यांनी पक्षाचे नेते कमर्शियल झाल्याचा आरोप केला. याबाबत शिवसेना पक्षाच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या "जो निधी आला आहे, तो निधी कुठं आला? याबाबत सगळी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडं आहे. जिथं-जिथं विकास निधी आला त्याचा सगळा अहवाल आणि त्याचा आढावा घेतला आहे," असं नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी वरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

पक्षाकडून आलेला निर्णय मान्य करावा लागेल : "युतीचा जो विषय पेंडिंग आहे, तो पेंडिंग न राहता लवकरात लवकर मार्गी लागावा ही शिवसैनिकांची भावना आहे. शिवसेनेनं स्वतंत्रपणे लढावं असा निर्णय पक्षानं घ्यावा अशी भावना आंदोलक शिवसैनिकांनी मांडली आहे. यावर मी शिवसैनिकांना सांगितलं की, अंतिम निर्णय पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे घेतील. तसंच उमेदवार कोण असतील या संदर्भाची यादी आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडं सोपवली आहे. योग्य वेळेला योग्य निर्णय होईल ही वस्तुस्थिती मी त्यांना सांगितली आहे. प्रामुख्यानं त्यांच्या दोन मागण्या होत्या. त्यात शहर प्रमुखांबद्दल त्यांना आक्षेप होता आणि दुसरं म्हणजे पक्षात काय चाललंय हे आम्हाला कळत नाही. यावर त्यांचं योग्य समाधान केलं आहे. मी त्यांना सांगितलं की, पक्षाकडून जो आदेश येईल तो आपल्याला मान्य करावा लागेल," असं नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना नीलम गोऱ्हे (ETV Bharat Reporter)

पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय अंतिम : "शिवसैनिकांच्या मनात एक रुख-रुख आहे की, काही वॉर्डमध्ये कायमच भाजपाला जागा मिळतात. तिथं आपल्या शिवसेनेचं काय? ती जागा दुसरा पक्ष मागत नाही. शिवसैनिकांच्या भावना तीव्र होत्या. माझ्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही असं स्वतः शिवसैनिकांनी मला सांगितलं. निवडणुकीच्या आधी शहर प्रमुखांना बदला अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. शेवटी मी त्यांना सांगितलं की, अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींचा आहे. निवडणुकीच्या काळात कोणाला बदलता येत नाही. नवीन आलेल्या लोकांबद्दल त्यांना शंका होती. पण, मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय अंतिम आहे," अशी प्रतिक्रिया नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. सर्व शक्यतांना पूर्णविराम देत अखेर प्रशांत जगतापांचा काँग्रेसमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश
  2. जागावाटपावरून शिवसैनिक आक्रमक; नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर आंदोलन
  3. नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून बॅनरबाजीचा महापूर; नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला संताप, दिला सज्जड दम

TAGGED:

नीलम गोऱ्हे
PUNE MUNICIPAL CORPORATION ELECTION
पुणे महानगरपालिका निवडणूक
SHIVSENA LEADER NEELAM GORHE
NEELAM GORHE REACTION PUNE ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.