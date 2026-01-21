ETV Bharat / state

भरत गोगावले यांनी मारली बाजी; पालकमंत्री पदाची नियुक्ती रखडलेली असताना प्रजासत्ताकदिनाला मिळणार मान

जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असताना शिवसेनेचे नेते तथा मंत्री भरत गोगावले यांनी प्रजासत्ताकदिनी ध्वज फडकविण्याचा मान देण्यात येणार आहे.

संग्रहित- भरत गोगावले (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 6:46 PM IST

रायगड- जिल्हा मुख्यालय असलेल्या अलिबागमधील प्रजासत्ताक दिनाच्या शासकीय ध्वज फडकविण्याचा मान रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांना देण्यात येणार आहे. त्याबाबत मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागानं परिपत्रक काढलं आहे.


रायगडचे पालकमंत्रीपद अद्यापही रिक्त असताना अलिबागमधील प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रमात ध्वज कोण फडकविणार यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मागील काही दिवसांपासून रस्सीखेच सुरू होती. गतवर्षी प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रवादीच्या मंत्री आदिती तटकरे यांना हा मान देण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री भरत गोगावले यांनी नाराजी व्यक्त करतानादेखील वरिष्ठांचा निर्णय मान्य असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, यावर्षी मंत्रालयानं थेट परिपत्रक काढत भरत गोगावले यांचं नाव जाहीर केलं. या निर्णयामुळे भरत गोगावले समर्थकांमध्ये आनंदाचं वातावरण असून अलिबागमध्ये जल्लोषाची तयारी सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत कुरघोडीचे राजकारण- रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून मंत्री आदिती तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्यातील वाद मिटला नाही. त्यामुळे रायगडचे पालकमंत्रीदेखील पद रिक्त राहिलेलं आहे. विविध कार्यक्रमांचे उद्घाटन असो की ध्वजारोहण यावरून रायगड जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये 'रस्सीखेच राजकारण' सुरू असते. जिल्ह्यात राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मधस्थी करूनही यापूर्वी तोडगा निघाला नाही. उलट, मंत्री भरत गोगावले आणि मंत्री आदिती तटकरे यांच्यातील मतभेद अनेकदा उघडपणे समोर आले आहेत. ध्वज फडकाविण्याचा मान भरत गोगावले यांना देण्यात आल्यानंतर महायुतीत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील दुरावा कायम राहणार की मिटणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

