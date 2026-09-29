ठाण्यात शिवसेनेशी संबंधित 'युट्यूब भाई'ला महिलांनी पोलीस ठाण्यातच धू-धू धुतलं, गुन्हा दाखल
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱयाला पोलीस ठाण्यातच मारहाण केल्याचा आरोप आहे. पैशातून हा वाद झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Published : September 29, 2026 at 7:34 AM IST
ठाणे - कोपरी परिसरात सोमवारी रात्री जुन्या कपड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि शिवसेनेशी संबंधित 'युट्युब भाई' सिद्धेश (सिद्धू) अभंगे यांच्यातील वादाने गंभीर वळण घेतले. अभंगे याने व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी महिलांकडून प्रत्येकी 500 रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तक्रार करण्यासाठी महिला कोपरी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या असताना अभंगेही तिथे आला. त्यावेळी झालेल्या वादातून महिलांनी अभंगेला मारहाण केल्याचा प्रकार पोलिसांच्या उपस्थितीत घडला.
कोपरी परिसरातील जुन्या कपड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या काही महिलांचा अभंगे याच्याशी पैशांच्या मागणीवरून वाद झाला होता. या वादानंतर संबंधित महिला तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्या. त्यावेळी अभंगे तेथे उपस्थित झाला. वाद वाढल्यानंतर काही महिलांनी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या व्यक्तीने अभंगेला मारहाण केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर कोपरी परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
प्रकरणाची चौकशी सुरू असून संबंधितांकडून तक्रारी आणि जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
कोण आहे अभंगे? - सिद्धू अभंगे हा ठाण्यातील सिद्धार्थनगर परिसरात पूर्वी राहत होता. त्याच्याविरोधात मारहाणीसह विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या काही प्रकरणांची नोंद आहे. अभंगे हा सोशल मीडियावर सक्रिय असून, त्याचे मोठ्या प्रमाणावर फॉलोअर्स असल्याचे सांगितले जाते. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात त्याने कोपरी परिसरात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे आयोजन केले होते. या उत्सवाला काही राजकीय पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी भेट दिली होती. अभंगे हा शिवसेनेचा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील युवासेना संपर्कप्रमुख आहे.
आम्ही गुन्हा दाखल केला - "हाणामारी प्रकरणात आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर आरोप करण्यात आले आहेत. याचा सखोल तपास करून मग आम्ही पुढील कारवाई करू," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली. "गरज पडल्यास तडीपारी देखील केली जाईल," असे कदम यांनी सांगितले.