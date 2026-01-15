मतदान यंत्रांवरील उमेदवारांच्या नावाचा क्रम उलटा! जाणीवपूर्वक घोळाचा वंचितसह शिवसेनेच्या नेत्याचा आरोप
महायुतीमधील शिवसेनेनं अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. वाचा, सविस्तर
Published : January 15, 2026 at 2:14 PM IST
अमरावती- प्रभाग क्रमांक 12 मधील नरसम्मा कॉलेज येथील खोली क्रमांक दोन आणि तीनमध्ये मतदान यंत्रे ठराविक अ, ब, क, ड या क्रमानं न लावता उलट्या क्रमाने लावण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ही कृती जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचा दावा शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते कॅप्टन अभिजीत अडसूळ यांनी केला आहे.
"निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं वागत आहेत. अमरावतीमध्ये लोकशाहीचा खून होत आहे", असा आरोप शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते कॅप्टन अडसूळ यांनी केला. ते म्हणाले की," सामान्यतः वाचन किंवा लेखन डावीकडून उजवीकडे केले जाते. मतदान यंत्रांचाही तोच नैसर्गिक क्रम असतो. आपला पराभव स्पष्टपणे दिसत असल्यामुळेच निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून अशा प्रकारचे कारस्थान रचले जात असल्याचा गंभीर आरोपही अडसूळ यांनी यावेळी केला आहे.
शहरातील विविध प्रभागांमध्ये जवळपास 40 टक्के ठिकाणी मतदान यंत्रे उलट्या क्रमाने लावण्यात आल्याचा दावाही शिवसेना नेते अडसूळ यांनी केला. अशीच तक्रार वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवार प्रियंका मनिष जगताप यांनीही केली आहे. त्यांनी सांगितले की, "प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये देखील मतदान यंत्रांचा क्रम अ, ब, क, ड असा न ठेवता उलट क्रमानं लावण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाची तातडीनं दखल घेऊन निवडणूक प्रशासनाने सखोल चौकशी करावी", अशी मागणी आहे.
- राज्यभरात महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू असताना बोटावर यंदा शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला आहे. बोटावर मार्कर लावताना नखावरील शाई पुसली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी मतदारांकडून करण्यात आल्या आहेत. शाई पुसून दोनवेळा मतदान केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य निवडणूक आयोगानं दिला आहे.
- राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील मतदानाला सकाळी साडेसात वाजता सुरुवात झाली. सायंकाळी 5:30 वाजता मतदान प्रक्रिया संपणार आहे. 68 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानं राज्यातील 2,801 जागांसाठी मतदान होत आहे. राज्यात एकूण 3.48 कोटी मतदार आहेत. 15,931 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
