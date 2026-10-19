“विचारांचं सोनं लुटायला...”, एका हाकेतून सुरू झालेला प्रवास, 60 वर्षांच्या राजकारणाचा आरसा!
मराठी अस्मितेपासून सुरू झालेला शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा केवळ भाषण ऐकण्याचा कार्यक्रम नसून, महाराष्ट्राच्या 60 वर्षांच्या राजकीय आणि सामाजिक सत्तासंघर्षाचा एक जिवंत आरसा आहे.
By Sachin Parab
Published : October 19, 2026 at 7:00 AM IST
मुंबई : “विचारांचं सोनं लुटायला” ही हाक शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याशी अनेक वर्षांपासून जोडली गेली आहे. दसरा, शिवाजी पार्क आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचं भाषण हे एकेकाळी शिवसैनिकांसाठी एक वेगळंच समीकरण होतं. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शिवसैनिक मुंबईत येत असत. बाळासाहेब काय बोलणार, कोणावर टीका करणार, कोणती नवी भूमिका मांडणार, याची उत्सुकता असायची. हा मेळावा केवळ भाषण ऐकण्याचा कार्यक्रम नव्हता, तर शिवसेनेची ताकद, तिची विचारधारा आणि कार्यकर्त्यांशी असलेलं नातं दाखवणारा महत्त्वाचा सोहळा होता.
2026 मध्ये शिवसेनेच्या स्थापनेला 60 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या 60 वर्षांच्या प्रवासात दसरा मेळाव्यानं अनेक राजकीय बदल पाहिले. शिवसेनेची सुरुवातीची वाटचाल, मुंबईत वाढलेला प्रभाव, सत्तेपर्यंत पोहोचलेला प्रवास, नेतृत्वातील बदल, हिंदुत्वाचा स्वीकार, भाजपाशी असलेली युती, 2019 मधील सत्तांतर आणि 2022 मधील पक्षफूट या प्रत्येक टप्प्याचं प्रतिबिंब या मेळाव्यात उमटलं. आज दोन वेगवेगळ्या गटांकडून दसरा मेळावे घेतले जात असताना, या परंपरेचा इतिहास आणि बदलतं स्वरूप समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
1966: एका नव्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात
19 जून 1966 रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. मुंबईत मराठी माणसाच्या हक्कांचा प्रश्न, नोकरीतील संधी, स्थानिक अस्मिता आणि मराठी माणसाला आपल्या शहरात योग्य स्थान मिळावं, या मुद्द्यांभोवती शिवसेनेची सुरुवातीची वाटचाल झाली. 30 ऑक्टोबर 1966 रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा झाला. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या काही महिन्यांत झालेल्या या मेळाव्याला विशेष महत्त्व होतं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी या व्यासपीठावरून मराठी माणसाच्या प्रश्नांना आवाज दिला. प्रबोधनकार ठाकरे यांनीही या मेळाव्यात भाषण केलं होतं. त्या काळात शिवसेना ही नव्यानं उभी राहत असलेली संघटना होती. तिच्याकडे आजच्यासारखी राज्यव्यापी राजकीय ताकद नव्हती. मात्र, मराठी माणसाच्या प्रश्नांवर आक्रमकपणे बोलणारा नेता आणि त्याच्या मागे उभं राहणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं यामुळे शिवसेनेची ओळख निर्माण होऊ लागली. पहिल्या मेळाव्यानं या संघटनेला सार्वजनिक व्यासपीठ दिलं आणि पुढे दसरा मेळावा ही वार्षिक परंपरा बनली.
शिवाजी पार्कचं महत्त्व काय?
शिवाजी पार्क हे केवळ मोठं मैदान नाही. शिवसेनेच्या राजकीय इतिहासात या मैदानाला भावनिक आणि प्रतिकात्मक महत्त्व आहे. इथे बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेक वर्षं शिवसैनिकांशी संवाद साधला. पक्षाची भूमिका मांडली, विरोधकांवर टीका केली आणि अनेकदा आगामी राजकारणाची दिशा सूचित केली. दसरा मेळाव्याला महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतून कार्यकर्ते मुंबईत येत असत. अनेकांसाठी हा प्रवास म्हणजे पक्षाशी असलेली निष्ठा व्यक्त करण्याची संधी होती. मेळाव्यातील भाषणानंतर त्याचे राजकीय अर्थ लावले जात. कोणत्या नेत्यावर टीका झाली, कोणत्या मुद्द्याला प्राधान्य मिळालं, पक्षाची पुढची भूमिका काय असू शकते, याची चर्चा माध्यमांपासून राजकीय वर्तुळापर्यंत होत असे. शिवाजी पार्क आणि दसरा मेळावा यांचं नातं इतकं घट्ट झालं की, हे मैदान शिवसेनेच्या राजकीय ओळखीचा एक भाग बनलं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही या मैदानाचं महत्त्व कमी झालं नाही. उलट, त्यांच्या स्मृतींमुळे त्याला अधिक भावनिक संदर्भ मिळाला.
‘विचारांचं सोनं लुटायला’: केवळ घोषणा नव्हे, एक परंपरा
दसरा मेळाव्याशी जोडली गेलेली “विचारांचं सोनं लुटायला” ही हाक म्हणजे या कार्यक्रमाच्या वातावरणाचा एक महत्त्वाचा भाग. दसऱ्याला सोनं लुटण्याच्या पारंपरिक प्रथेचा संदर्भ घेत, विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी शिवसैनिकांनी मेळाव्याला यावं, असा या हाकेचा भावार्थ होता. बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषणशैली हा या मेळाव्याचा मोठा आकर्षणबिंदू होता. ते साध्या, थेट आणि धारदार भाषेत बोलत. त्यांच्या भाषणांमध्ये विनोद, उपरोध, राजकीय टीका आणि कार्यकर्त्यांना आवाहन यांचा संगम असे. त्यामुळे त्यांच्या भाषणांची चर्चा केवळ शिवसैनिकांमध्येच नव्हे, तर विरोधक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही होत असे. या मेळाव्याचं वैशिष्ट्य असं की, तो पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीपुरता मर्यादित राहिला नाही. त्यातून पक्षाची सार्वजनिक भूमिका ठरत असे आणि राज्याच्या राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटत. त्यामुळे “विचारांचं सोनं लुटायला” ही हाक एका कार्यक्रमाचं निमंत्रण राहिली नाही; ती शिवसेनेच्या राजकीय संस्कृतीशी जोडली गेली.
गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली होती का?
शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याबाबत अनेकदा सलग अनेक वर्षं एकाच ठिकाणी सभा घेण्याच्या परंपरेचा उल्लेख विक्रम म्हणून केला जातो. मात्र, या मेळाव्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये अधिकृत नोंद झाल्याचा विश्वसनीय पुरावा उपलब्ध नाही. 2006 साली बाळासाहेब ठाकरे 41व्या सलग दसरा मेळाव्याला संबोधित करणार होते. त्यावेळी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी एकाच ठिकाणी सलग 41 वर्षं सभा घेणं हा स्वतःमध्येच विक्रम असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, गिनीज बुकमध्ये या विक्रमाची नोंद करण्यासाठी पक्षानं अर्ज केला होता का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं होतं. त्यामुळे दसरा मेळाव्याला गिनीज बुकमध्ये नोंद झालेला विक्रम म्हणणं अतिशयोक्तीचं ठरेल. मात्र, अनेक दशकं टिकून राहिलेली आणि एका राजकीय पक्षाच्या ओळखीचा भाग बनलेली ही परंपरा स्वतःमध्ये महत्त्वाची आहे.
मराठी अस्मितेपासून राज्याच्या सत्तेपर्यंत
शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू मुंबईतील मराठी माणसाचे प्रश्न होता. स्थानिकांना रोजगारात संधी मिळाव्यात, मराठी भाषेला आणि संस्कृतीला महत्त्व मिळावं, मुंबईत मराठी माणसाची ओळख टिकून राहावी, अशा मुद्द्यांवर पक्षानं आपला जनाधार वाढवला. कालांतरानं शिवसेनेचं राजकारण मुंबईपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. पक्षानं संघटनात्मक विस्तार केला आणि निवडणुकीच्या राजकारणात अधिक सक्रिय भूमिका घेतली. मुंबई महापालिकेतील प्रभाव वाढवणं हा या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा होता. 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांची जवळीक वाढली. मराठी अस्मितेबरोबरच हिंदुत्व हा मुद्दाही पक्षाच्या राजकारणात महत्त्वाचा बनला. 1989 च्या दसरा मेळाव्याचा उल्लेख या बदलाच्या संदर्भात केला जातो. त्यानंतर शिवसेनेच्या भाषणांमध्ये हिंदुत्व, अयोध्या आणि व्यापक राजकीय मुद्द्यांना अधिक स्थान मिळू लागलं.
1995 मध्ये शिवसेना-भाजपा युतीनं महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आणि राज्यात पहिल्यांदाच युतीचं सरकार स्थापन झालं. रस्त्यावरच्या आंदोलनांतून आणि संघटनात्मक ताकदीतून पुढे आलेल्या शिवसेनेसाठी हा मोठा राजकीय टप्पा होता. दसरा मेळावा या बदलत्या राजकीय प्रवासाचा साक्षीदार राहिला.
बाळासाहेब ठाकरे: मेळाव्याचं केंद्रबिंदू असलेलं नेतृत्व
शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची ओळख अनेक दशकं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाशी जोडलेली होती. त्यांची भाषणशैली, त्यांचा आत्मविश्वास आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची पद्धत यामुळे मेळाव्याला वेगळं स्थान मिळालं. त्यांच्या भाषणातून पक्षाची भूमिका स्पष्ट होत असे. अनेकदा एखाद्या विधानामुळे राजकीय वाद निर्माण होत, तर काही भाषणं पक्षाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाची ठरत. शिवसैनिकांसाठी बाळासाहेबांचं भाषण ऐकणं ही भावनिक बाब होती. त्यांच्या एका विधानाला कार्यकर्त्यांमध्ये मोठं महत्त्व दिलं जात असे. 2010 च्या दसरा मेळाव्यात बाळासाहेबांचे नातू आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली युवासेनेची सुरुवात झाली. हा पक्षाच्या पुढील पिढीच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा होता. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं. त्यानंतर शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचं स्वरूप बदलू लागलं. ज्या व्यासपीठावरून बाळासाहेब अनेक दशकं पक्षाशी संवाद साधत होते, त्या व्यासपीठावर आता पुढच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आली.
उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व आणि बदलतं राजकारण
बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचं नेतृत्व केलं. 2013 पासून दसरा मेळाव्यातून उद्धव ठाकरे पक्षाची भूमिका मांडू लागले. नेतृत्व बदललं, भाषणांची शैली बदलली आणि राजकीय परिस्थितीनुसार मुद्द्यांनाही नवे संदर्भ मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेनं भाजपसोबतची युती पुढे चालू ठेवली; मात्र कालांतरानं दोन्ही पक्षांमधील मतभेद वाढू लागले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध ताणले गेले. यानंतर शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसबरोबर एकत्र येत महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेच्या राजकीय इतिहासात हा मोठा बदल होता. अनेक वर्षं भाजपाबरोबर असलेल्या पक्षानं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केल्यामुळे पक्षाच्या भूमिकेबाबत राज्यभर चर्चा झाली. दसरा मेळाव्यातही या बदललेल्या राजकीय समीकरणांचे पडसाद उमटले. भाजपावर टीका, राज्य सरकारची भूमिका, हिंदुत्वाचा अर्थ आणि पक्षाची स्वतंत्र राजकीय ओळख हे मुद्दे अधिक ठळक झाले.
कोरोनाचा काळ आणि मेळाव्याच्या स्वरूपातील बदल
2020 आणि 2021 या कोरोना महामारीच्या काळात दसरा मेळाव्याचं पारंपरिक स्वरूप बदललं. गर्दीवर निर्बंध असल्यामुळे 2020 मध्ये मेळावा ऑनलाइन पद्धतीनं घेण्यात आला. 2021 मध्ये तो सायन येथील षण्मुखानंद सभागृहात मर्यादित उपस्थितीत झाला. या दोन वर्षांत शिवाजी पार्कवर नेहमीसारखी मोठी सभा झाली नाही. मात्र, मेळाव्याची परंपरा खंडित होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. यावरून या कार्यक्रमाचं पक्षासाठी असलेलं महत्त्व लक्षात येतं.
2022: शिवसेनेत फूट आणि दोन दसरा मेळावे
शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक बदल 2022 मध्ये घडला. एकनाथ शिंदे यांनी अनेक आमदारांसह उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केलं. शिंदे आणि त्यांचे साथीदार याला उठाव म्हणतात. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि राज्यात सत्तांतर झालं. या फुटीचा परिणाम दसरा मेळाव्यावरही झाला. शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्याचा पारंपरिक हक्क कोणाचा, हा प्रश्न निर्माण झाला. दोन्ही गटांनी आपापल्या समर्थकांची ताकद दाखवण्यासाठी स्वतंत्र मेळावे घेतले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा मेळावा शिवाजी पार्कवर झाला, तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा मेळावा वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मैदानावर झाला. एका घरात दोन चुली पेटल्या. तशा त्या आधीच म्हणजे राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केल्यानंतर पेटल्या होत्याच. फरक इतकाच की राज त्यांच्या पक्षाचा मेळावा गुढीपाडव्याला घेतात. असो. एकनाथ शिंदे यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानामुळे दसरा मेळाव्याच्या इतिहासात नवं पर्व सुरू झालं. यापूर्वी मेळावा हा प्रामुख्यानं शिवसेनेच्या एकाच नेतृत्वाचं व्यासपीठ होता. आता त्याच परंपरेवर दोन गटांनी दावा केला. दोन्ही बाजूंनी आपणच बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार असल्याचं सांगितलं.
2023 मध्ये निवडणूक आयोगानं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह मिळालं. त्यामुळे दसरा मेळावा हा केवळ राजकीय भाषणांचा कार्यक्रम राहिला नाही; तो पक्षाची ओळख, नेतृत्वाचा वारसा आणि कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा दाखवण्याचं व्यासपीठ बनला.
आजचा दसरा मेळावा: परंपरा कायम, पण राजकीय अर्थ बदलले
2022 नंतर दोन्ही गटांकडून दसरा मेळावे घेतले जात आहेत. 2023 आणि 2024 मध्येही दोन्ही गटांमध्ये शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्यावरून स्पर्धा झाली. 2025 मध्येही उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र मेळावे झाले. 2026 मध्ये शिवसेनेच्या स्थापनेला 60 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. यंदा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) गटाला शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं शिवाजी पार्कसाठी अर्ज केलेला नसल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांमधील शिवाजी पार्कवरील संघर्षाचं स्वरूप यंदा वेगळं आहे. आजच्या मेळाव्यांमध्ये केवळ पक्षाची भूमिका मांडली जात नाही, तर कोणत्या गटामागे किती कार्यकर्ते आहेत, कोणाला बाळासाहेबांचा वारसा अधिक प्रभावीपणे मांडता येतो आणि आगामी राजकारणात कोणाची पकड मजबूत आहे, हे दाखवण्याचाही प्रयत्न होतो. त्यामुळे गर्दी, भाषणातील मुद्दे आणि राजकीय संदेश यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
सहा दशकांचा प्रवास काय सांगतो?
शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 1966 मध्ये मराठी माणसाच्या प्रश्नांवर सुरू झालेली परंपरा पुढे हिंदुत्व, निवडणुकीचं राजकारण, सत्तेतील सहभाग, नेतृत्वातील बदल आणि पक्षफूट अशा अनेक टप्प्यांतून गेली. या मेळाव्याचं महत्त्व केवळ किती लोक उपस्थित राहिले किंवा कोणत्या नेत्याचं भाषण झालं, एवढ्यापुरतं मर्यादित नाही. या व्यासपीठावरून शिवसेनेची बदलती विचारधारा, महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणं आणि कार्यकर्त्यांशी असलेलं पक्षाचं नातं समोर आलं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात दसरा मेळावा हा त्यांच्या नेतृत्वाभोवती केंद्रित असलेला भव्य राजकीय सोहळा होता. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात त्याला नव्या राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ मिळाला. 2022 नंतर मात्र त्याच परंपरेवर दोन गटांनी दावा केल्यामुळे तिचा अर्थही बदलला.
तरीही “विचारांचं सोनं लुटायला” ही हाक या इतिहासाशी जोडलेली आहे. 60 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा प्रवास आजही सुरू आहे. फरक इतकाच की, एकेकाळी एकाच व्यासपीठावरून व्यक्त होणाऱ्या शिवसेनेच्या राजकारणाचे सूर आता दोन वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून ऐकू येतात.
दसरा मेळाव्याची ही कहाणी म्हणजे एका राजकीय पक्षाच्या उत्कर्षाचीच नव्हे, तर त्याच्या बदलत्या विचारांची, सत्तासंघर्षाची आणि वारशासाठी सुरू असलेल्या लढाईची कहाणी आहे.