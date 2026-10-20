'जनावरांना चारा नाही, माणसांना प्यायला पाणी नाही, पाच हजार रुपये मदत म्हणजे थट्टा; मराठवाड्यातल्या शिवसैनिकांनी सांगितली दुष्काळाची दाहकता
शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यासाठी आलेल्या मराठवाड्यातील शिवसैनिकांनी दुष्काळ, महागाई आणि अपुऱ्या सरकारी मदतीवर संताप व्यक्त केला.
Published : October 20, 2026 at 3:32 PM IST
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा साठावा दसरा मेळावा मुंबईच्या शिवाजी पार्क येथे घेण्यात येणार आहे. दुपारपासूनच शिवसैनिकांनी या ठिकाणी जमायला सुरुवात केली आहे. मराठवाडा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र अशा विविध ठिकाणहून शिवसैनिक दसरा मेळाव्यासाठी दादरमध्ये आले आहेत. मराठवाड्यातील शिवसैनिकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकता सांगितली.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मदत म्हणजे थट्टा : यावेळी बोलताना शिवसैनिक मदन परदेशी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत. शेतकऱ्याला प्यायला पाणी नाही आणि जनावराला द्यायला चारा नाही, अशी अवस्था झाली आहे. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयाची मदत मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, ही मदत खूप कमी आहे. एकंदरीत वाढती महागाई बघता मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मदत म्हणजे थट्टा आहे. 1 हजार रुपये गॅस, 2700 रुपये गोडं तेल आणि दोन ते अडीच हजार रुपये लाईट बिल इतका खर्च आहे. बाकी खर्च न सांगितलेला बरा. यामुळं पाच हजार रुपये ही केवळ थट्टा आहे.
शेतकऱ्यांनी करावं काय? : "एकीकडं सरकार म्हणतंय की सरकार शेतकऱ्यांबरोबर आहे. मात्र, दिलेली मदत अतिशय कमी आहे. यामुळं सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांना मदत करण्याची दिसत नाही," असं अशोक हेडे म्हणाले. तर मावळ तालुक्यात देखील अतिशय वाईट परिस्थिती असल्याचं यावेळी महावीर व्यवहारे म्हणाले. प्यायला मुबलक पाणी आहे, मात्र, शेतीसाठी लागणारी वीज नाही, यामुळं शेतकऱ्यांनी करावं काय? असा प्रश्न महावीर व्यवहारे यांनी सरकारला विचारला.
ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर टीका : तुळजापूर तालुक्यातील शिवसैनिक शेतकरी शिरसाळ बिलोरे यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर निशाणा साधत टीका केली, "आम्ही रक्ताचं पाणी करून ओमराजे यांना खासदार केलं. मात्र, ओमराजे यांनी घेतलेला निर्णय चुकला आहे. आम्ही खुद्दार आहोत, त्यांनी गद्दारी केली."
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