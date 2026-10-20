नेस्को मैदानावर शिंदेंचा विराट दसरा मेळावा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भाषणाला सुरुवात
गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर शिवसेना पक्षाचा भव्य दसरा मेळावा सुरू झाला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य भाषणाला सुरुवात झाली आहे.
Published : October 20, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 8:22 PM IST
मुंबई : गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य भाषणाला सुरुवात झाली असून राज्यातील आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या मेळाव्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे. मैदानावर शिवसैनिकांनी प्रचंड गर्दी केली असून, संपूर्ण परिसर भगवामय झाला आहे. शिंदे आजच्या भाषणात कोणती मोठी घोषणा करणार आणि विरोधकांवर काय निशाणा साधणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं डोळे लागले आहेत.
"आम्ही केवळ भाषण ठोकणारे नाही''
''गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं. पिके नष्ट झाली, ढोर-जनावरे वाहून गेली. अशा कठीण काळात आमचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ वातानुकूलित कक्षात न बसता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले", अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सोबत असल्याचा पुनरुच्चार केला. नेस्को मैदानावरील दसरा मेळाव्यात शिवसैनिकांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, "संकटात सापडलेल्या बळीराजाची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून आमच्या सरकारनं तातडीने मदत पोहोचवली. एकनाथ शिंदे आणि संपूर्ण शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. यंदाच्या दिवाळीतही आम्ही शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत देण्याचं काम करू." विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी सुनावलं की, "आम्ही कोणत्याही निरर्थक आरोपांना उत्तर देणार नाही, तर आमच्या कामातूनच चोख उत्तर देऊ. आम्ही केवळ रिकामी भाषणे देणारे नाही, तर गरिबांना राशन देणारे आणि त्यांच्या घरची चूल पेटवणारे कार्यकर्ते आहोत.
शिंदे साहेब हे देणारे आहेत, घेणारे नाहीत - गुलाबराव पाटील
दसरा मेळाव्यात बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. "ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्रांसाठी रामसेतू तयार झाला, त्याचप्रमाणे आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी जनतेला जोडण्याचे काम केलं आहे", असं सांगत त्यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वाचं कौतुक केलं. 'भगवा आमच्या खांद्यावर आणि शिवसैनिक शेतकऱ्यांच्या बांधावर' या संकल्पनेचा गौरव करत त्यांनी सर्व आमदार-खासदरांना 50 टक्के निधी जलसंधारणावर खर्च करण्याचं आणि मतदार संघातील नाले खोल करण्याचं आवाहन केलं. पक्षाला बुडवू पाहणाऱ्या विरोधकांना सुनावताना ते म्हणाले, "शिंदे साहेब हे देणारे आहेत, घेणारे नाहीत; दुसरीकडे मात्र बांगलादेशींची बाजू घेणारे आमच्यावर 500 कोटींचे खोटे आरोप करत आहेत." भाषणाचा शेवट करताना त्यांनी, "पुढच्या वेळी जेव्हा मी इथे भाषण करायला येईन, तेव्हा एकनाथ शिंदे हेच पुन्हा मुख्यमंत्री असतील आणि शिंदेंना जो आडवा येईल त्याचा सत्यानाश होईल", असा थेट इशारा विरोधकांना दिला.
या मेळाव्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या शिवसैनिकांना बसण्यासाठी जागा, व्यासपीठ, ध्वनिक्षेपक आणि गर्दीचे नियोजन या बाबींवर भर दिला जात आहे. यंदाचा मेळावा दुष्काळग्रस्त आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाळून भाषणांवर भर देण्याचे नियोजन असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांना मदत करण्याबाबत शिंदे आपल्या भाषणातून काय भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष असेल.
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