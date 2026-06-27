शिवराज्याभिषेक सोहळा 2026 : महाराजांचा तिथीनुसार राज्याभिषेक सोहळा, लाखो शिवप्रेमींची रायगडावर मांदियाळी
किल्ले रायगडावर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तिथीनुसार 353वा शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा होत आहे. या राज्याभिषेक सोहळ्याला लाखो शिवप्रेमी, शिवभक्त आणि इतिहासप्रेमींनी गडावर हजेरी लावली.
Published : June 27, 2026 at 10:50 AM IST
रायगड : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडावर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तिथीनुसार 353 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा अत्यंत उत्साहपूर्ण आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा होत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच देशाच्या विविध भागांतून लाखो शिवप्रेमी, शिवभक्त आणि इतिहासप्रेमींनी गडावर हजेरी लावली आहे. पहाटेपासूनच महादरवाजा, होळीचा माळ, राजसभा आणि श्री जगदीश्वर मंदिर परिसरात शिवभक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी संपूर्ण रायगड किल्ला भगव्या पताका, आकर्षक फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाईनं सजवण्यात आला आहे. पारंपरिक ढोल-ताशांचा गजर, लेझीम, रणशिंगांचा निनाद आणि 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या घोषणांनी रायगडाचा परिसर दुमदुमून गेला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणार ऐतिहासिक सोहळा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडणार असून, विविध मान्यवर, लोकप्रतिनिधी आणि शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. ब्रह्मवृंदांच्या वेदमंत्रांच्या मंगलमय वातावरणात राजसिंहासनाचं पूजन, जलाभिषेक आणि पारंपरिक धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर काही वेळातच मुख्य शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडून कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. वाहतूक, आरोग्य, आपत्कालीन सेवा आणि गर्दी नियोजनासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. भर पावसातही शिवभक्तांचा उत्साह कायम असून, इतिहासाचा सुवर्णक्षण प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी हजारो शिवप्रेमींनी रायगडावर गर्दी केली आहे.
आजचा हा सोहळा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या विचारांना अभिवादन करणारा आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा गौरव करणारा ऐतिहासिक सोहळा म्हणून साजरा होत आहे.
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