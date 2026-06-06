किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह शिगेला, राज्यासह देशभरातून लाखो शिवभक्तांची मांदियाळी
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा ऐतिहासिक उत्सव किल्ले रायगडावर साजरा होत आहे.
Published : June 6, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 10:30 AM IST
रायगड - हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा ऐतिहासिक उत्सव आज किल्ले रायगडावर मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा होत आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा साक्षीदार होण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो शिवभक्त, शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमी रायगडावर दाखल झाले आहेत. पहाटेपासूनच गडावर शिवभक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत असून, संपूर्ण परिसर भगव्या पताका, ध्वज, फुलांची सजावट आणि शिवरायांच्या जयघोषाने दुमदुमून गेला आहे.
सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक कार्यक्रमांचे आयोजन - राजसदरेवरील मेघडंबरी आणि सिंहासनाची आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली असून, पारंपरिक वाद्यांचा निनाद, पोवाडे, ढोल-ताशे आणि लेझीम पथकांच्या सादरीकरणामुळे गडावरील वातावरण पूर्णपणे शिवमय झाले आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिवराज्याभिषेकाचा मुख्य सोहळा - ध्वजवंदनाने या ऐतिहासिक सोहळ्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणि शिवभक्तांच्या उत्स्फूर्त घोषणांमध्ये शिवपालखी राजसदरेवर दाखल झाली. त्यानंतर उत्सवमूर्तीस वैदिक मंत्रोच्चारात अभिषेक करण्यात येईल आणि सिंहासनारूढ शिवपुतळ्याला सुवर्ण मुद्रांचा अभिषेक करून शिवराज्याभिषेकाचा मुख्य सोहळा संपन्न होईल.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर अभिवादन - राजसदर ते जगदीश्वर मंदिर अशी भव्य शिवपालखी मिरवणूक काढण्यात येईल. पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या या मिरवणुकीत हजारो शिवभक्त सहभागी होणार आहेत. जगदीश्वर मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावर अभिवादन करून या ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची सांगता होणार आहे.
लाखो शिवभक्तांनी रायगडावर हजेरी लावली - दरवर्षीप्रमाणे यंदाही किल्ले रायगडावर इतिहास, परंपरा आणि शिवभक्तीचा संगम अनुभवायला मिळत असून, शिवरायांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी आणि स्वराज्याच्या प्रेरणेचा जागर करण्यासाठी लाखो शिवभक्तांनी रायगडावर हजेरी लावली आहे.