करवीर छत्रपतींच्या नवीन राजवाड्यात शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात! जाणून घ्या दरबार हॉलचं वैशिष्ट्य...
नवीन राजवाड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा पारंपरिक शाही थाटात आणि उत्साहात पार पडला. १८८० मधील दरबार हॉलमधील स्टेन ग्लासवरील शिवचरित्र स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे.
Published : June 7, 2026 at 10:03 AM IST
कोल्हापूर : करवीर छत्रपतींच्या ऐतिहासिक नवीन राजवाड्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा अत्यंत उत्साहात आणि पारंपरिक शाही थाटात पार पडला. सनई-चौघड्यांच्या सुरावली, पारंपरिक आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' अशा जयघोषानं संपूर्ण राजवाडा परिसर दुमदुमून गेला होता. सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण असलेल्या शिवछत्रपतींच्या सुवर्णमूर्तीचं पूजाविधी आणि अभिषेक राजवाड्याच्या ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये करण्यात आला. हा दरबार हॉल म्हणजे देखील या राजवाड्यातील आणि छत्रपतींच्या इतिहासातील एक वैशिष्ट्यच आहे.
उत्कृष्ट स्थापत्यकलेचा नमुना म्हणजे दरबार हॉल : कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनाखाली हा शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडला. यावेळी महाराणी याज्ञसेनीराजे छत्रपती, युवराज मालोजीराजे छत्रपती, युवराज्ञी मधुरिमाराजे छत्रपती, राजपरिवारातील इतर सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी आणि शिवभक्त या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी दरबार हॉलमध्ये उपस्थित होते. 1880 च्या दशकातील वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा नवीन राजवाडा आहे. या राजवाड्यात असणाऱ्या या दरबार हॉलमध्ये बाजूला असणाऱ्या दरवाजांवर स्टेन ग्लासमध्ये शिवचरित्राचं चित्रांकन केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन काळातील काही प्रसंग यामध्ये चितारण्यात आले आहेत. अतिशय उत्कृष्ट स्थापत्यकलेचा नमुना म्हणजे हा दरबार हॉल आहे.
...यांनी केलं नवीन राजवाड्याचं डिझाईन : "कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक नवीन राजवाड्याचा दरबार हॉल हा केवळ वास्तुशिल्पाचा दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही. तर राज्याभिषेक, समतेचा संदेश आणि मराठा परंपरेचा साक्षीदार म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. 1880 च्या दशकात या राजवाड्याचे बांधकाम सुरू सुमारे झालं. नवीन राजवाड्याचं बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागला. नवीन राडवाड्याचे प्रारूप व डिझाईन त्या काळातील प्रसिद्ध आर्किटेक्ट मेजर मंट यांनी केलं. त्याचं काम बडोद्याच्या लक्ष्मी विलास पॅलेसमध्येही पाहायला मिळतं. स्थानिक कारागीरांच्या हातांनी उभारलेला हा पॅलेस अनेक वास्तुशैलींचा संगम दाखवतो. सर्व बाजूंनी आणि छतालाही अगदी कोरीव, सुबक आणि सुंदर नक्षीकाम केलं आहे. या हॉलमध्ये सध्या लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांचे एक भव्य तैलचित्रही पाहायला मिळतं," अशी माहिती कोल्हापुरातील इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी दिली आहे.
इंग्लंडमधून खास बनवून घेतलं स्टेन ग्लास पेंटिंग : "दरबार हॉलमधील सर्वाधिक मौल्यवान घटक म्हणजे दरबाराच्या बाजूच्या दरवाज्यांवर असलेले स्टेन ग्लासचे शिवचरित्र. हे स्टेन ग्लास चित्र 1886 साली लंडनच्या वर्डस नावाच्या प्रसिद्ध कार्यशाळेतून बनवून आणले होते. त्या काळात भारतात अशा दर्जाचे स्टेन ग्लास निर्माण होत नव्हते. त्यामुळं हे चित्र जगातले एकमेव प्रकारातले मानले जाते. स्टेन ग्लासवरील चित्रकलेनं दरबाराच्या आतील वातावरणाला राजसी आणि पवित्र असा स्पर्श दिला आहे. तर या दरबारातील हा चित्रमय शिवचरित्र म्हणजे लिखित शिवचरित्र येण्याआधीचे जगातील पहिले शिवचरित्र ठरतं," असं इंद्रजित सावंत यांनी सांगितलं.
इथंच झालं होतं शाहू महाराजांचं राज्यारोहण : "इतिहासातील ठळक क्षणांपैकी एक म्हणजे इथं झालेलं राज्यारोहण. भवानी मंडप येथील जुना राजवाड्यानंतर बांधलेल्या या राजवाड्याच्या दरबारातूनच प्रथम राजर्षी शाहू महाराज यांचं राज्यारोहण झालं होते. इथूनच त्यांनी राज्यकारभार सांभाळत रयतेला समतेचा संदेश दिला. पुढं त्यांच्या वारसांनीही येथील परंपरा जपली. विशेष म्हणजे, इथं राज्याभिषेक बहुजन मराठा पुरोहितांच्या मार्गदर्शनाखाली पारंपरिक वैदिक विधींनुसार झाले आणि इतिहासात ही बाब महत्त्वाची ठरते," असं इंद्रजित सावंत यांनी सांगितलं.
दरबार हॉल नवीन राजवाड्याचं हृदय : आजपर्यंतच्या काळात करवीर छत्रपतींनी हा राजवाडा पूर्वी जसा होता, तसाच जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. जवळजवळ सव्वाशे वर्षे हा दरबार जतन करून ठेवण्यात आला असून, बांधकाम किंवा बदल न करता मूळ स्वरूप कायम राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळं दरबार हॉल हा या राजवाड्याचं हृदय राहिला आहे.
हेही वाचा :
- कोल्हापुरात 352 वा शिवराज्याभिषेक दिन शाही थाटात साजरा; शाहिरी पोवाडे, शौर्यगीतांमुळे सोहळ्याला विशेष रंगत
- किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह शिगेला, राज्यासह देशभरातून लाखो शिवभक्तांची मांदियाळी
- वाराणसी, मथुरा कॉरिडोरच्या धर्तीवर कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा होणार कायापालट, काय म्हणाले पर्यटन मंत्री?