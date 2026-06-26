शनिवारी तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा, सततच्या पावसामुळे रायगडावर पाणीच पाणी; मात्र जय्यत तयारीचा उत्साह कायम
छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले रायगड परिसरात पावसाची संततधार सुरूच आहे.
Published : June 26, 2026 at 9:00 PM IST
रायगड : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसानं हजेरी लावली होती. आज जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली, तरी किल्ले रायगड परिसरात मात्र पावसाची संततधार कायम आहे. सततच्या पावसामुळे संपूर्ण रायगड परिसर जलमय झाला असून राजसदर, होळीचा माळ, बाजारपेठ, पालखी मार्ग तसेच गडावरील विविध ठिकाणी पाणी साचल्याचं चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान, उद्या शनिवारी (27 जून) रोजी तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा होणार असल्यानं हजारो शिवभक्त गडावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुसळधार पावसातही सोहळ्याच्या तयारीला वेग आला असून प्रशासन, श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा समिती आणि विविध शिवप्रेमी संस्थांकडून आवश्यक तयारी पूर्ण केली जात आहे. हवामान खात्यानं 28 जूनपर्यंत रायगड जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी केल्याने पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
लहान मोठे धबधबे प्रवाहित : छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले रायगड परिसरात पावसाची संततधार सुरूच आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गडावरील अनेक ठिकाणी पाण्याचे प्रवाह वाहताना दिसत आहेत. राजसदर परिसरात पाणी साचलं असून होळीच्या माळावर चिखलाचे साम्राज्य पसरलं आहे. गडावरील दगडी पायऱ्यांवरून पाण्याचे लहान-मोठे धबधबे वाहताना पाहायला मिळत आहेत.
पावसामुळे रायगड परिसरातील नैसर्गिक झरे आणि ओढे पुन्हा प्रवाहित झाले असून संपूर्ण परिसर हिरवळीनं नटला आहे. गडाभोवती दाट धुकं पसरल्यानं निसर्गाचं मनमोहक रूप अनुभवायला मिळत असलं, तरी मुसळधार पावसामुळे पर्यटक आणि शिवभक्तांना मोठी खबरदारी घ्यावी लागत आहे.
उद्या तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या सोहळ्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शिवभक्त रायगडावर दाखल होऊ लागले आहेत. गडावर मुक्काम करणाऱ्या शिवभक्तांची संख्या देखील वाढत असून विविध सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवकांकडून पिण्याचं पाणी, वैद्यकीय मदत, निवारा आणि इतर मूलभूत सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पावसामुळे आपत्कालीन यंत्रणाही सज्ज : मुसळधार पावसातही शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे. मुख्य कार्यक्रमासाठी मंडप, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनं आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गडावरील घसरड्या वाटा लक्षात घेऊन प्रशासनानं अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून आपत्कालीन यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाने रायगड जिल्ह्यासाठी 28 जूनपर्यंत येलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे सोहळ्यादरम्यान अधूनमधून जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवभक्तांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचं तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. पाऊस, धुकं आणि प्रतिकूल हवामान यांची पर्वा न करता शिवरायांप्रती असलेली निष्ठा आणि श्रद्धा जपत हजारो शिवभक्त उद्याच्या ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी रायगडावर दाखल होत आहेत. त्यामुळे मुसळधार पावसातही रायगडावर शिवभक्तांचा उत्साह आणि शिवमय वातावरण अनुभवायला मिळत आहे.
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