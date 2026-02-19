ETV Bharat / state

नव्या पिढीपर्यंत शिवराय पोहचवण्याचा कोल्हापुरातील शिवप्रेमीचा निर्धार; 750 शस्त्रे आणि 6 हजार पुरातन नाण्यांचा भव्य संग्रह

कोल्हापुरातील एका तरुणानं आपल्या एका छंदातून नवीन पिढीपर्यंत मराठ्यांचा आणि छत्रपती शिवरायांचा इतिहास पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे. शिवजयंतीच्या निमित्ताने जाणून घेऊ...

Chhatrapati Shivaji Maharaj period weapons and coins
शिवकालीन नाणी आणि शस्त्रांचं संग्रहालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज हे अवघ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहेत. ते जगण्याची एक प्रेरणा आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील अनेक गोष्टींमुळं आजही कित्येकांना स्फुरण चढत असतं. अशाच पद्धतीनं कोल्हापुरतही एका तरुणानं आपल्या एका छंदातून नवीन पिढीपर्यंत मराठ्यांचा आणि छत्रपती शिवरायांचा इतिहास पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे. शिवजयंतीच्या निमित्ताने जाणून घेऊ शिवकालीन इतिहास जागवण्याचा ध्यास घेतलेल्या या कोल्हापुरातील एका तरुणाबाबत...

Shivjayanti 2026
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील मु. पो. सोनगे गावचे अमरसिंह मारुती पाटील हे एक शिवप्रेमी आहेत. गेली 17 वर्षांपासून शिवकालीन शस्त्र आणि पुरातन नाण्यांचं दुर्मीळ संग्राहक म्हणून सध्याच्या काळात एक वेगळी ओळख ते निर्माण करत आहेत. ITI आणि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल शिक्षित असलेले हे कुस्तीचे माजी महाराष्ट्र चॅम्पियन (2005) सध्या अहिल्यानगर येथे खासगी नोकरी करतात. 17 वर्षांच्या अथक परिश्रमानं त्यांनी 750 हून अधिक शिवकालीन शस्त्रे आणि 6 हजार पुरातन नाण्यांचा भव्य संग्रह केला असून, सोनगे येथे खेडेगावातील पहिले वैयक्तिक शस्त्र संग्रहालय त्यांनी सुरू केलं आहे. मराठा युद्धभूमींवरून संकलित केलेल्या त्यांच्याकडील या वस्तूंच्या माध्यमातून ते शिवचरित्र पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं शिवकार्य करत आहेत.

Shivjayanti 2026
शिवराई नाण्यापासूनची प्रेरणा - अमरसिंह पाटील यांना त्यांच्या घरात इ.स. 1674 च्या ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला रायगडावर पार पडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यावेळी काढलेले दुर्मीळ ‘शिवराई’ तांब्याचे नाणे मिळून आल्यानंतर त्यांच्या मनात इतिहासप्रेमाची ज्योत प्रज्वलित झाली होती. "हे नाणे म्हणजे स्वराज्याचे सार्वभौम चिन्ह असून, त्यावर ब्राह्मणी लिपीत ‘श्री राजा शिव छत्रपती’ असा मजकूर कोरलेला आहे. गागाभट्टांनी अभिषेक घालून शिवराई होन (सोन्याचे नाणे) ओतले गेले आणि तांब्याची शिवराई सर्वसामान्यांच्या व्यवहारात चलनात आली." असे अमर पाटील यांनी सांगितले.

Shivjayanti 2026
जेम्स ग्रँट डफच्या ‘हिस्ट्री ऑफ द मराठाज’नुसार राज्याभिषेकानंतर पाडलेली ही नाणी मराठा साम्राज्याची ओळख ठरली. लहानपणापासून जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेले अमरसिंह यांनी कुस्ती सोडल्यानंतर 150 हून अधिक गडकोटांची भ्रमंती केली. त्या दरम्यान त्यांना हे नाणे आपल्या घरी असल्याचे समजले. ब्राह्मणी आणि फारसी लिपीचा अभ्यास करून त्यांनी नाणे आणि शस्त्रांचा कालखंड ओळखण्याची कला आत्मसात केली.

Shivjayanti 2026
तब्बल 700 प्रकारची शिवराई नाणी संग्रही - अमरसिंह यांच्याकडं सध्या तब्बल 700 प्रकारची 1500 ते 1600 शिवराई नाणी संग्रहित करण्यात आली आहेत. यामध्ये शिवराई नाण्याचे असलेले विविध प्रकार समजून घेऊन त्याबाबत ते इतरांना सांगत असतात. शिवराई नाण्यांपैकी काही बिंदू असलेली रायगड येथील शिवराई, पेशवे कालखंडातील दोन रेषा असणारी दुदांडी शिवराई तसेच ब्रिटिश कालखंडातील तारीख असलेली शिवराई देखील अमरसिंह यांच्याकडे आहे. "पूर्वी राजा बदलला की चलन बदलत असे. मराठा साम्राज्यात इतरही चलने वापरात आली. मात्र, शिवराई नाणे हे 1930 पर्यंत चाललेलं एकमेव चलन आहे. या शिवराई नाण्यांवर वेली, झाडे, फुले, डोंगर, शिवपिंड, शस्त्रे आदींची चिन्ह होती. ही चिन्हे म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे प्रतीक असून ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती जतन करण्यासाठी संदेश यातून देण्यात आला होता." अशी माहिती देखील अमरसिंह यांनी दिली.

Shivjayanti 2026
मराठा युद्धभूमींची शस्त्रसंपदा - महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मराठा युद्धभूमींवर भेटी देऊन स्थानिक लोकांकडून मोबदला देऊन अमरसिंह पाटील यांनी त्यांच्याकडील भव्य संग्रह उभारला. यात मराठा धोप, विजयनगर कट्यार, पट्टा, पदकुंत-अश्वकुंत-गजकुंत भाले, सांग, विटा, जबरदंड, विविध ढाल, मराठा-मुघल तलवारी, माडू, शिरस्त्राण, चिलखत, गुर्ज, बिछवा, वाघनख, जांभिया, सुन्ऱ्या, अडकते, तोफगोळे आणि बंदुकांचे प्रकार आहेत. नाण्यांमध्ये मौर्य, क्षत्रप, सातवाहन, चौळ, आदिलशाह, निजाम, मुघल, यादव, ब्रिटिश व संस्थानिक नाणींचा समावेश आहे. गेल्या 17 वर्षांत 200 हून अधिक प्रदर्शने घेऊन त्यांनी शिवकालीन वारसा जागृत केला.

नैसर्गिक संस्काराने शस्त्रांचे आणि नाण्यांचे जतन - शस्त्रांची झीज टाळण्यासाठी वर्षातून तीन वेळा ऋतूनुसार नैसर्गिक लेप लावणे, गुलाब पाण्याने धुणे, लाकडाने घासणे आणि उन्हात वाळवणे अशी काळजी ते घेतात. "शस्त्रे आणि नाणी हे इतिहासाचे अबोल साक्षीदार आहेत. त्यामुळे ती जपली गेली पाहिजे. तसेच किल्ल्यांची स्वच्छता आणि देखभाल ही देखील महाराजांना खरी मानवंदना आहे," असेही अमरसिंह पाटील सर्वांना आवर्जून सांगत असतात. एकूणच अनोख्या संग्रहाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जपण्याचे आणि नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे त्यांचे कार्य हे उल्लेखनीय आहे हे मात्र नक्की.

संपादकांची शिफारस

