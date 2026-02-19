कोल्हापुरात राजघराण्याकडून थाटात शिवजयंती साजरी, खासदार शाहू छत्रपतींनी टिपू सुलतान वादावर केलं भाष्य
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरातील नर्सरी बागेतील ऐतिहासिक शिव मंदिरात पारंपरिक रितिरिवाजात शिवजन्मकाळ सोहळा साजरा झाला.
Published : February 19, 2026 at 3:19 PM IST
कोल्हापूर - महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरातील नर्सरी बागेतील ऐतिहासिक शिव मंदिरात पारंपरिक रितिरिवाजात शिवजन्मकाळ सोहळा साजरा झाला. करवीर संस्थानच्या छत्रपती राजघराण्याच्या वतीनं आयोजित या भव्य सोहळ्याला मानकऱ्यांसह शहरातील असंख्य शिवभक्तांनी हजेरी लावली होती. यावेळी बोलताना खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज वादावरुन ब्रिटिशकालीन इतिहासाच्या सत्याचा शोध घेण्याचं आवाहन करून उपस्थितांचं लक्ष वेधलं.
ऐतिहासिक भवानी मंडपातून सकाळी शाही लवाजम्यासह पालखीत शिवरायांच्या मूर्तीची मिरवणूक नर्सरी बागेपर्यंत काढण्यात आली. यावेळी शाही लवाजम्यासह पारंपरिक वाद्यांचा गजर आणि 'जय भवानी, जय शिवराय' घोषणांसह परिसर दुमदुमला होता. छत्रपती देवस्थान चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मार्फत आयोजित या मिरवणुकीत घोडेस्वार, पालखी वाहक आणि शिवभक्तांची रेलचेल पाहायला मिळाली. मंदिरात पोहोचल्यानंतर घराण्यातील प्रमुख सदस्यांच्या हस्ते विधिवत पूजा, अभिषेक आणि शिवजन्मकाळ सोहळा करण्यात आला. खासदार शाहू महाराज छत्रपती आणि यशराज राजे छत्रपती यांच्या हस्ते हा शिवजन्म सोहळा पार पडला. यावेळी यशराज राजे छत्रपती यांच्या हस्ते पाळणा म्हटल्यानंतर शिवजन्म सोहळा पार पडला.
कोल्हापूर शहरात शिवरायांचं ऐतिहासिक मंदिर - कोल्हापूरच्या नर्सरी बाग परिसरातील शाहू समाधी स्थळाजवळ एकमेव दुमजली दगडी शिव मंदिर हे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1911 मध्ये बांधलं होतं. सूबक बांधकाम असलेल्या या मंदिरात शिवरायांच्या पादुकांची नित्यपूजा घाटगे कुटुंब संस्थान काळापासून चालवतं. मंदिराजवळच छत्रपती ताराराणींचं मंदिर असून, पूर्वी त्यात मूर्ती असल्याचं अभ्यासक सांगतात. दरवर्षी 19 फेब्रुवारीला ही परंपरा न चुकता साजरी केली जाते, ज्यामुळं कोल्हापूर राजघराण्याची सांस्कृतिक ओळख कायम राहते.
टिपू सुलतान वादावर शाहू महाराजांनी झापलं - या सोहळ्यानंतर खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले, "शिवजयंती जगभर साजरी होत असून, शिवरायांचे विचार आणि आचार घेऊन जनतेसाठी काय करावं हे समजतं. टिपू सुलतान यांनी शिवरायांचा आदर्श घेऊनच काम केलं असेल. मात्र, ब्रिटिशविरोधात लढताना कोणी मदत केली हेही तपासलं पाहिजे."
शिवभक्तांचा उत्साह आणि सांस्कृतिक वारसा - सकाळपासूनच शिव मंदिरात अभिवादन करत, पोवाडे, व्याख्यानं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी रंग भरण्यात आले. छत्रपती घराण्याच्या परंपरेमुळं कोल्हापुरातील शिवजयंतीचा उत्सव हा केंद्रबिंदू ठरतो. कोल्हापूरचे हे सोहळे स्वराज्य, स्वाभिमान व राष्ट्रप्रेमाची प्रेरणा देतात हे मात्र नक्की.
