शिवनेरीवर शिवजयंती उत्साहात; ४००वी जयंती भव्य आणि जागतिक स्तरावर साजरी करणार - देवेंद्र फडणवीस

किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते.

किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव
किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
पुणे - छत्रपती शिवरायांनी दिलेला मार्ग हाच सर्वांगीण विकासाचा मार्ग आहे. त्यांच्या कार्याचा हा आदर्श जगासमोर ठेवण्यासाठी २०३० साली छत्रपती शिवाजी महाराजांची ४०० वी जयंती भव्य आणि जागतिक स्तरावर साजरी केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरी येथे आज शिवजयंती निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवजन्मोत्सव सोहळा पार पडला. यावेळी मोठ्या संख्येनं शिवभक्त उपस्थित होते.

किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव
किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव (ETV Bharat)



यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक राजे-रजवाडे मोगलांच्या आधीपत्याखाली काम करत असताना आई जिजाऊंनी घडवलेल्या छत्रपती शिवरायांनी रयतेचे स्वराज्य स्थापन करून हिंदुस्थानाला नवी दिशा दिली. छत्रपती शिवरायांनी १८ पगड जातींच्या मावळ्यांना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली. ‘हे माझे राज्य नसून रयतेचे राज्य आहे,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव
किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव (ETV Bharat)

देव, देश आणि धर्मासाठी लढा देण्याची प्रेरणा देत त्यांनी सामान्य जनतेला मोगलांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचं कार्य केलं. त्यांच्या राज्यात समता, सन्मान, न्याय आणि स्त्रीसुरक्षा यांना प्राधान्य होतं. शेतकरी समाधानी राहील, अन्याय-अत्याचार होणार नाहीत अशी राज्यव्यवस्था त्यांनी उभी केली असं मुख्यमंत्री म्हणाले.


यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी शिवनेरी किल्ला, ही शिवजन्मभूमी केवळ ऐतिहासिक स्थळ नव्हते, तर ते त्यांच्या विचारांचे आणि कार्याचे प्रेरणास्थळही होते. पवित्र शिवनेरी किल्ल्याविषयी केवळ जिव्हाळाच नव्हता, तर या शिवजन्मभूमीचे सौंदर्य वाढावे, तिचा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा आणि भावी पिढ्यांना अभिमानाने दाखवता यावा, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकारातून 'किल्ले शिवनेरी विकास आराखडा' साकार झाला आणि या परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव
किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव (ETV Bharat)

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यातील प्रत्येक घटकाची काळजी घेण्याची शिकवण आपल्याला दिली असून त्याच विचारांवर आणि रयतेचं राज्य' या संकल्पनेवर राज्य सरकार पुढे वाटचाल करत आहे. शिवछत्रपतींच्या स्वप्नातील सुजलाम सुफलाम, न्याय आणि समृद्ध स्वराज्य घडवण्यासोबतच यापुढेही महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध राहील, असा विश्वास यावेळी पवार यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

