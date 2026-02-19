ETV Bharat / state

'शिवराय कणाकणात, शिवराय मनामनात'; पिंपरीच्या तरुणाची सूक्ष्म कलेतून अनोखी शिवभक्ती!

राज्यात सर्वत्र उत्साहात शिवजयंती 2026 साजरी होत आहे. राज्यात शिवप्रेमी विविध पद्धतीनं शिवरायांना अभिवादन करत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील सुरेश जाधव यांनी सूक्ष्म कलेतून शिवभक्ती दाखवली आहे.

SHIVJAYANTI 2026
सुरेश जाधव यांनी केलेली सूक्ष्म कला (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 2:20 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी-चिंचवड : 'शिवराय कणाकणात, शिवराय मनामनात' या अनोख्या संकल्पनेवर आधारित पिंपरी-चिंचवड शहरातील एका तरुण कलाकारानं लहानात लहान वस्तूंवर साकारलेल्या छत्रपतींच्या मनोहारी प्रतिमांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अखंड भारताचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त देशभर उत्साहाचं वातावरण असताना पिंपरी-चिंचवडमधील सुरेश जाधव या कलावंतानं आपल्या कलेतून शिवभक्तीचा अनोखा आविष्कार सादर केला आहे.

51हून अधिक सूक्ष्म शिवप्रतिमा साकारल्या : सुरेश जाधव असं या सूक्ष्म कलेत प्राविण्य मिळवलेल्या तरुणाचं नाव आहे. लहानपणापासूनच चित्रकलेची आवड जोपासणाऱ्या सुरेश यांनी शिवरायांबद्दल असलेली नितांत श्रद्धा आणि अभिमान व्यक्त करण्यासाठी अत्यंत आगळावेगळा मार्ग निवडला. त्यांनी तीळ, तांदळाचा दाणा, तुरीची डाळ, झाडांच्या बिया, वेलदोडा, गोळी, आगपेटीतील काडी, झाडाची साल अशा अत्यंत सूक्ष्म आणि नाजूक वस्तूंवर 51 पेक्षा अधिक शिवप्रतिमा साकारल्या आहेत. इतक्या लहान आकाराच्या वस्तूंवर रंग आणि रेषांचा नेमका वापर करत त्यांनी शिवरायांचं तेजस्वी रूप जिवंत केलं आहे.

सूक्ष्म कलाकृतींना नागरिकांकडून मोठी दाद : विशेष म्हणजे या चित्रांमध्ये केवळ शिवरायांचा चेहराच नाही, तर त्यांच्या जीवनातील विविध ऐतिहासिक प्रसंगही त्यांनी साकारले आहेत. स्वराज्य स्थापनेची धडपड, गडकोटांची उभारणी, पराक्रमाचे प्रसंग अशा अनेक घटनांचं सूक्ष्म चित्रण या कलाकृतींमध्ये पाहायला मिळतं. सामान्य डोळ्यांना सहज दिसणार नाहीत अशा या कलाकृती पाहण्यासाठी भिंगाचा वापर करावा लागतो. बोटांच्या चिमटीतही नीट पकडता येणार नाही, अशा वस्तूंवर इतक्या बारकाईनं रेखाटन करणं हे अत्यंत संयम, एकाग्रता आणि कौशल्याचं काम आहे. अनेक तासांच्या मेहनतीनंतर तयार होणाऱ्या या सूक्ष्म कलाकृतींना नागरिकांकडून मोठी दाद मिळत आहे.

'शिवराय कणा कणात, शिवराय मना मनात' : "शिवरायांचं कार्य आणि विचार प्रत्येकाच्या मनात आणि कणाकणात रुजलं पाहिजेत. याच भावनेतून ही संकल्पना राबवली. 'शिवराय कणा कणात, शिवराय मना मनात' हा संदेश समाजापर्यंत पोहोचावा आणि तरुण पिढीनं इतिहासातून प्रेरणा घ्यावी, ही त्यामागची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया कलाकार सुरेश जाधव यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवडमधील कला आणि शिवभक्तीचा हा संगम सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सुरेश जाधव यांच्या या अनोख्या कलेची अधिकृत स्तरावर नोंद व्हावी, तसंच त्यांच्या या कार्याला व्यापक व्यासपीठ मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. शिवजयंतीच्या निमित्तानं साकारलेल्या या कलाकृती केवळ चित्र नाहीत, तर त्या प्रत्येक मराठी मनातील शिवप्रेमाची साक्ष देणाऱ्या ठरतात.

हेही वाचा :

  1. शिवजन्मोत्सव! महिलांनी नऊवारी साडीत 21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत हिरकणीला केला मानाचा मुजरा
  2. परकीयांच्या नजरेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 'आठवावा प्रताप'; साक्षीदारांनी उलगडलं 'जाणत्या राजा'चं कार्यकर्तृत्व
  3. शिर्डीत लवकरच भव्य शिवसृष्टी उभारणार, 10 कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी; डॉ. सुजय विखे पाटील यांची माहिती
Last Updated : February 19, 2026 at 3:08 PM IST

TAGGED:

ARTIST SURESH JADHAV
सुरेश जाधव
शिवजयंती 2026
शिवभक्ती
SHIVJAYANTI 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.