साताऱ्यात शिवेंद्रराजे-शशिकांत शिंदेंचे कार्यकर्ते भिडले; जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्तात ठराव, जावळी तालुक्यात तणाव
नाबार्डचे सलग सातपेक्षा अधिक पुरस्कार पटकावून देशात अग्रगण्य ठरलेल्या सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे लवकरच पडघम वाजणार आहेत.
Published : July 31, 2026 at 10:32 AM IST
सातारा - जिल्हा बँक निवडणुकीतील मताच्या अधिकारासाठी पोलीस बंदोबस्तात विकास सोसायट्यांचे ठराव सुरू आहेत. जावली तालुक्यातील आखाडे या गावातील सोसायटीच्या ठरावावेळी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला. त्यामुळे पोलिसांनी बळाचा वापर करत कार्यकर्त्यांना पांगवले. राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीने आखाडे गावाचाच 'आखाडा' झाला. अखेर शशिकांत शिंदे यांच्या होम पिचवर भाजपाचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या समर्थकाच्या नावाचा ठराव 6/ विरूद्ध 5, असा मंजूर झाला.
सोसायटीचा ठराव कोणाच्या गटाचा? - साताऱ्यातील जावळी तालुका हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांचे होमपीच समजला जातो. याच जावळी तालुक्यातील आखाडे गावच्या विकास सोसायटीच्या ठरावाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना आखाडे गावातून मोठे मताधिक्य मिळाले होते. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सोसायटीचा ठराव कोणाच्या गटाचा होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते.
राजकीय वातावरण चांगलेच तापले - आखाडे गावातील सोसायटीचा ठराव शशिकांत शिंदे यांच्या बाजूनेच होणार, अशा चर्चा होत्या. शिंदे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आपल्या सदस्यांना सहलीवर पाठवले होते. गुरूवारी बँक ठरावासाठी सोसायटी संचालकांची बैठक बोलावण्यात आली होती. सहलीवर गेलेल्या संचालकांना बैठकीला आणण्यात आले होते. जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक ज्ञानदेव रांजणे, जावळी पंचायत समिती सभापती सौरभ शिंदे, बाजार समिती सभापती जयदीप शिंदे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे स्वतः आखाडे गावात दाखल झाले होते. दोन्ही बाजूचे समर्थक जमल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.
स्थानिक पातळीवर मोठ्या घडामोडी सुरू - संचालकांच्या बैठकीत शिवेंद्रराजे भोसले गटाच्या महिला संचालिका उषा सुरेशराव शिंदे यांना 6 मते, तर शशिकांत शिंदे यांचे समर्थक तथा सोसायटीचे चेअरमन राजेंद्र शिंदे यांना 5 मते मिळाली. त्यामुळे ठराव ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या बाजूने झाला. यावेळी मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विकास सोसायट्यांमध्ये सुरू असलेली ठराव मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत.
संयम राखण्याचे आवाहन - आखाडे गावात निर्माण झालेल्या तणावाची माहिती मिळाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. दोन्ही बाजूची भूमिका ऐकून संयम राखण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर तणाव निवळला. जिल्हा बँकेच्या सत्ता समीकरणासाठी प्रत्येक सोसायटीचा ठराव महत्त्वाचा ठरत असल्याने स्थानिक पातळीवरील हालचालींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
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