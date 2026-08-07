लोककलेची लेकरं आज उपेक्षित; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नकाशावरून वाघ्या-मुरळी पुसली जाणार का?
विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा जेवढा निसर्ग आणि इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहे, तेवढाच तो खंडोबाच्या भक्तीत दंग असणाऱ्या वाघ्या-मुरळी परंपरेसाठी ओळखला जातो.
Published : August 7, 2026 at 5:56 PM IST
बुलढाणा : ऐतिहासिक वारसा आणि विस्तीर्ण निसर्गसौंदर्यानं नटलेला विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा हा समृद्ध लोककला आणि अथांग भक्तीपरंपरेचा गड मानला जातो. याच मातीत शेकडो वर्षांपासून खंडेरायाची भक्ती आणि लोककलेचा एक अद्भुत संगम जिवंत राहिला आहे, ज्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे 'वाघ्या-मुरळी' परंपरा. भंडार्याची उधळण, तुणतुण्याचा ताल आणि घुंगरांच्या नादात रंगणारा जागरण-गोंधळ ही केवळ एक कला नाही, तर इथल्या संस्कृतीचा श्वास आहे. मात्र, दुर्दैवानं आज आधुनिकतेच्या झगमगाटात आणि शासकीय अनास्थेमुळे हा वैभवशाली वारसा अंतिम घटका मोजत आहे. आज याच कलावंतांच्या हाताला काम नाही आणि कलेला राजाश्रय नाही. आधुनिकतेच्या काळात अंतिम घटका मोजणाऱ्या या लोककलेची सद्यस्थिती मांडणारा हा विशेष आढावा.
वाघ्या-मुरळी ही खंडोबाच्या उपासकांची कला आहे. पूर्वी अपत्यप्राप्तीसाठी किंवा मूल जगत नसेल तेव्हा माता-पिता खंडोबाला नवस करीत. मुलगा झाला तर तो ‘वाघ्या’ आणि मुलगी झाली तर ती ‘मुरळी’ म्हणून खंडोबाला अर्पण केली जायची.
'आम्ही काय गुन्हा केला?' : गेल्या 35 वर्षांपासून लोककला क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या गणेश कदम यांनी सांगितलं, "महाराष्ट्रात वाघ्या-मुरळी, लावणी, शाहिरी, पोतराज, भारूड, खडी गंमत यांसारख्या अनेक लोककला अस्तित्वात आहेत. मात्र, शासन इतर काही लोककलांना प्राधान्य देत असून त्यांच्या प्रशिक्षणाची सोय करत आहे आणि पुरस्कारही देत आहे. वाघ्या-मुरळी कलावंतांकडे मात्र, दुर्लक्ष होत आहे. आम्ही काय गुन्हा केला आहे शासनाचा? वाघ्या-मुरळी लोककलावंतांसाठीही शासनानं विचार करावा. आम्हाला व्यासपीठ खुलं करून द्यावं, शासकीय कार्यक्रम द्यावेत. शाहिरी कलावंतांना प्रशिक्षण दिलं जातं, पुरस्कार मिळतात, मानधनही मिळतं. मात्र 35 वर्षांच्या अनुभवात वाघ्या-मुरळी कलावंतांना फारसं मानधन मिळत नाही".
'पुरावे नसल्यानं योजनांचा लाभ मिळत नाही' : शासकीय योजनांचे जाचक नियम आणि पुराव्यांची सक्ती यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपरिक लोककलावंत आजही शासकीय लाभांपासून वंचित असल्याचा गंभीर मुद्दादेखील कदम यांनी समोर आणला. शासनानं कलावंतांसाठी मानधनाची वयाची अट 50 वर्षे ठेवली असली, तरी अनेक वृद्ध आणि गरजू कलावंतांकडे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नसल्यानं त्यांना या योजनांचा कोणताही फायदा मिळत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शासन नियमानुसार कलावंतांकडे त्यांनी केलेल्या कार्यक्रमांचे अधिकृत पुरावे असणं बंधनकारक आहे. मात्र, ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे कला जोपासणाऱ्या अशिक्षित आणि गरीब कलावंतांकडे असे पुरावे नसतात. परिणामी, त्यांना शासकीय समित्यांकडून नाकारलं जातं.
"आम्हाला केवळ मदतीवर जगवू नका, तर आमच्या हाताला काम द्या," अशी मागणी कलावंतांची आहे. शासनानं 'पाणलोट क्षेत्र विकास', 'बेटी बचाव बेटी पढाव' आणि 'व्यसनमुक्ती' यांसारख्या सामाजिक जनजागृती अभियानांमध्ये आणि शासकीय कार्यक्रमांमध्ये वाघ्या-मुरळी तसंच इतर लोककलावंतांना हक्काचं काम द्यावं, अशी आग्रही मागणीदेखली कदम यांनी केली.
ऐतिहासिक वारशाकडे दुर्लक्ष नको : वाघ्या-मुरळी ही महाराष्ट्राची केवळ एक कला नसून, तिला थेट शिवकालीन इतिहास आणि संस्कृतीचा वारसा लाभला आहे. अशा ऐतिहासिक आणि पवित्र लोककलेकडे शासनानं दुर्लक्ष करू नये. हा सांस्कृतिक ठेवा वाचवण्यासाठी आणि कलाकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व लोककलावंतांनी हेवेदावे विसरून एकत्र यावं आणि या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
'लावणी महोत्सवाप्रमाणेच वाघ्या-मुरळी महोत्सव व्हावा' : मुरळी लोककलावंत अमोल जायभाय यांनीही शासनाच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधलं. “जागरण-गोंधळ या लोककलेकडं शासनाचं दुर्लक्ष झालं आहे. ज्याप्रमाणे राज्यात लावणी महोत्सव थाटामाटात साजरा केला जातो, त्याच धर्तीवर ‘वाघ्या-मुरळी महोत्सव’ शासनानं आयोजित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.” एवढंच नाही तर कलावंतांना मानधन देणं, उत्कृष्ट कलावंतांना शासकीय पुरस्कारानं सन्मानित करणं आणि शासनाच्या विविध जनजागृती उपक्रमांमध्ये या कलावंतांचा सहभाग करून घेणं, अशा उपाययोजना करण्याची गरज कलावंतांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सांस्कृतिक वारसा जिवंत ठेवण्याची वेळ : जायभाये पुढे बोलताना म्हणाले, "आज महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जिवंत ठेवण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली आहे. लावणी या लोककलेला ज्याप्रमाणे व्यावसायिक स्वरूप आणि हक्काचं व्यासपीठ मिळालं, अगदी त्याच धर्तीवर जागरण-गोंधळ, नमन आणि वाघ्या-मुरळी या पारंपरिक लोककलांनाही हक्काचं व्यासपीठ आणि राजाश्रय मिळणं आवश्यक आहे. तरच हा अमूल्य सांस्कृतिक ठेवा पुढच्या पिढीपर्यंत जिवंत राहू शकेल".
"या दुर्लक्षित लोककलांचं जतन करण्यासाठी शासनानं तातडीनं पुढाकार घेण्याची आणि आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे या कला जोपासणाऱ्या स्थानिक कलाकारांच्या उपजीविकेचा आणि मानसन्मानाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनानं त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, हीच आमची अपेक्षा आहे". "वाघ्या-मुरळी किंवा नमन यांसारख्या कला फक्त गावातील स्थानिक धार्मिक कार्यक्रमांपुरत्या मर्यादित राहू नयेत. या पारंपरिक कलांना आधुनिक स्वरूप देऊन त्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नकाशावर पुन्हा एकदा तेजस्वीपणे आणि अभिमानानं उभ्या राहिल्या पाहिजेत, अशी तमाम कलावंतांची आर्त मागणी आहे, असंही जायभाये म्हणाले.
'प्रथा कालांतराने आपोआप बंद होईल' : वाघ्या मुरळी ही परंपरा मनोरंजनाचं एक प्रभावी साधन असून तिचा आदर केला पाहिजे, असं स्पष्ट मत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे बुलढाणा जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रदीप हिवाळे यांनी व्यक्त केलं आहे. ही प्रथा कालानुरूप बदलत असून कालांतरानं ती आपोआप बंदही होईल, असं ते म्हणाले.
हिवाळे यांच्या मते, वाघ्या मुरळी परंपरा मूळतः धनगर समाजात मोठ्या प्रमाणात रूढ होती. तिच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन आणि संदेश देण्याचं काम केलं जायचं. नंतर ही प्रथा इतर समाजांमध्येही पसरली. पहिल्या काळात बोलीभाषा लोकप्रिय होती. या परंपरेतून कोणतीही अंधश्रद्धा वाढली नाही किंवा कोणाची पिळवणूक झाली नाही. आतापर्यंत बुलढाणा जिल्हा समितीकडे अशा कोणत्याही तक्रारी आल्या नसल्याचं आणि कोणाची फसवणूक झाल्याचंही निदर्शनास आलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“एकेकाळी मनोरंजनाची इतर साधनं उपलब्ध नसल्यानं वाघ्या मुरळी यांना कार्यक्रमासाठी बोलावलं जायचं आणि त्या निमित्ताने लोक त्याठिकाणी गर्दी करायचे. ही एक लोकपरंपरेची कला आहे,” असंही हिवाळे यांनी सांगितलं. ही प्रथा आता बंद झाली पाहिजे का? असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी मनोरंजनाचं साधन म्हणून तिचा आदर केला पाहिजे, असं ते म्हणाले. वेळेनुसार गोष्टींमध्ये बदल होतात आणि ही परंपराही कालांतरानं आपोआप बंद होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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