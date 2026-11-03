शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोचं लोकार्पण: पुणे मेट्रोच्या विस्ताराला गती, 120 किमीचे नेटवर्क उभारणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शिवाजीनगर ते हिंजवडी या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने लोकार्पण करण्यात आले.
Published : November 3, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:15 PM IST
पुणे : पुणेकरांसह हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांची बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. या मेट्रो सेवेमुळे पुणे शहर आणि हिंजवडी आयटी पार्कदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला - या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मेट्रो प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि पुण्याच्या आगामी विकासाचे नियोजन स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा मेट्रो मार्ग सुमारे २३ किलोमीटरचा असून त्यावर २३ स्थानके आहेत. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरणांतर्गत DBFOT मॉडेलमध्ये या मेट्रो मार्गाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प टाटा रियल्टी आणि सिमेक्स यांच्या संयुक्त उपक्रमाकडे सोपविण्यात आला. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक अडचणी आल्या; मात्र त्या दूर करून अखेर हा महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे.
५० टक्के महिला कर्मचारी - या मेट्रो मार्गाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिला सक्षमीकरणाला दिलेले प्राधान्य. या मार्गावर जवळपास शंभर महिला ट्रेन पायलट तयार करण्यात आल्या असून मेट्रोचे संचालन महिला पायलट करणार आहेत. तसेच मेट्रोच्या एकूण कर्मचारी वर्गातही ५० टक्के महिला असणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या बांधकाम प्रक्रियेतही अनेक महिला अभियंत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे महिला शक्तीच्या सहभागातून उभा राहिलेला हा मेट्रो प्रकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विविध दिशांना मेट्रो कनेक्टिव्हिटी - दरम्यान, पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चार मार्गिकांच्या कामांचे भूमिपूजनही या कार्यक्रमात करण्यात आले. या नवीन मार्गांमुळे पुणे शहराच्या विविध दिशांना मेट्रो कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महानगर प्रदेशात सुमारे १२० किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे नेटवर्क भविष्यात पुरंदर विमानतळापर्यंत जोडण्याचेही नियोजन आहे.
विकास आराखडा तयार - पुणे महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी औद्योगिक विकास, इनर रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, कालवे आणि पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येत असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार केला जात आहे. पाणीपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील नागरी गरजा लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
A better-connected Pune is a faster-growing Pune! New Metro projects will boost the city's growth and improve Ease of Living. https://t.co/CZzZ6clgJ2— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2026
याचबरोबर पीएमआर ग्रोथ सेंटरसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या निधीच्या माध्यमातून पुणे महानगर प्रदेशातील विकासकामांना पुढील टप्प्यात गती देण्यात येणार आहे.
एकूणच, शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोचे लोकार्पण आणि पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे भूमिपूजन यामुळे पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विस्ताराला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दररोज प्रवास करणारे कर्मचारी, विद्यार्थी आणि नागरिकांना या मेट्रोचा कितपत फायदा होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
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