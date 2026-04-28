कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न: पोलीस-आंदोलकांमध्ये जोरदार झटापट
बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिवाजी कोण होता, या पुस्तकावरुन शिवीगाळ केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यावरुन कोल्हापुरातील नागरिक संतप्त झाले.
Published : April 28, 2026 at 12:13 AM IST
कोल्हापूर : ज्येष्ठ विचारवंत कॉ गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता ? पुस्तकावरून प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना घरात घुसून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अर्वाच्य शिवीगाळ करणाऱ्या शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात पाच दिवस झाले तरी पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा दाखल केला नाही.
गृहमंत्र्यांचा पुतळा जाळुन करणार होते गृहखात्याचा निषेध : संतप्त झालेल्या डाव्या संघटनांकडून ऐतिहासिक बिंदू चौक येथे गृहमंत्र्यांचा पुतळा जाळुन, गृहखात्याचा निषेध करण्यापूर्वीच पोलिसांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रतिकात्मक पुतळा आंदोलकांकडून ताब्यात घेतला. मात्र यावेळी पोलिसांची आंदोलकांसोबत जोरदार झटापट झाली, या प्रकाराने संतापलेल्या आंदोलकांनी उद्या बुलढाण्यात आमदार गायकवाड यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला.
पोलिसांशी प्रचंड धक्काबुक्की आणि झटापट : छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत अवमानकारक वक्तव्य करून ज्यष्ठ कामगार नेते कॉ. गोविंद पानसरे, शिवाजी कोण होता पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करूनही आमदार गायकवाड यांच्यावर दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. या विरोधात आज कोल्हापुरातील डाव्या संघटनांच्या वतीने बिंदू चौकात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र उपस्थित पोलिसांनी आंदोलकांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला, प्रतिकात्मक पुतळा घेऊन येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर झडप घालून, पोलिसांनी पुतळा ताब्यात घेतला. यावेळी प्रचंड धक्काबुक्की आणि झटापट झाली. काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता, पोलिसांनी बळाचा वापर करून,आंदोलकांना ताब्यात घेतलं, काही वेळाने आंदोलकांना सोडून देण्यात आलं, या आंदोलनामुळे बिंदू चौक परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
शिवाजी कोण होता पुस्तकाच्या विक्रीत वाढ : कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता, पुस्तकाबाबत वाढ निर्माण झाल्यानंतर पुस्तकाच्या विक्रीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. 1988 मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशित झालेल्या 72 पानांच्या या पुस्तकामध्ये गोविंद पानसरे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडल्यामुळेच आजही या पुस्तकाला वाचकांनी पसंदी दिली आहे. रोज पुस्तकाच्या ऑर्डरसाठी फोन येत आहेत, मागणी वाढत असल्याने जास्तीतजास्त पुस्तक उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सावू प्रकाशनचे प्रशांत आंबी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :