विरोधात प्रचार केल्याच्या रागातून शिवसेना कार्यकर्त्यांचा भाजपा उमेदवाराच्या भावावर धारदार शस्त्रानं हल्ला

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच शिवेसेनेच्या कार्यकर्त्यानं भाजपा उमेदवाराच्या भावावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

ATTACK ON BJP WORKER IN THANE
शिवसेना कार्यकर्त्याचा भाजपा उमेदवाराच्या भावावर हल्ला (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 27, 2025 at 4:18 PM IST

1 Min Read
ठाणे : 'विरोधात प्रचार करू नको नाही तर ठार मारेल', अशी धमकी देत शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यानं भाजपा उमेदवाराच्या भावावर धारदार शस्त्रानं जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. ही घटना अंबरनाथ पश्चिम भागातील कल्याण – बदलापूर मार्गावरील यम्प्पायार सोसायटीच्या प्रवेशद्वारात बुधवारी घडली. या प्रकरणी अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. साहिल वडनेरे आणि त्याच्या दोन अनोळखी साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे, तर सत्यम सुनील तेलंगे (22) असं हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचं नाव आहे.

गप्पा मारताना अचानक केला हल्ला : "जखमी सत्यमचा भाऊ प्रजेश तेलंगे हे भाजपाच्या तिकिटावर अंबरनाथ नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 5 मधून निवडणूक लढत आहेत. तर त्याच्या विरोधात शिवसेनेचे शैलेश भोईर उमेदवार आहेत, यांच्यासह विनोद भोईर, समीर मगर, जयेश मगर आणि अमन सोनकांबळे हेही शिवसेनेच्या तिकिटावर याच भागातून निवडणूक लढत आहेत. प्रचार शिगेला पोहोचला असताना हल्लेखोर साहिल वडनेरे यानं बुधवारी सायंकाळी सत्यमला फोन करून बोलावलं. त्यानंतर तो राहत असलेल्या कल्याण-बदलापूर मार्गावरील इम्प्पायार इमारतीच्या गेटजवळ दोघे भेटले. यावेळी दोघे गप्पा मारत असताना सत्यमला साहिल वडनेरे यानं "भाजपाचा प्रचार करायचा नाही, केल्यास तुला मारू," अशी धमकी दिली. यानंतर अचानक त्याच्यावर धारदार शस्त्रानं वार करत त्याला गंभीर जखमी केलं," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साबीर सौयद यांनी दिली.

आरोपीला न्यायालयात करणार हजर : "या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलीस ठाण्याच्या पथकानं घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर पोलिसांच्या पथकानं गंभीर जखमी असलेल्या प्रजेशला रुग्णालयात दाखल केलं. हल्लेखोर साहिल वडनेरे आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्य आरोपी साहिल वडनेरे याला अटक केली असून, गुरुवारी न्यायालयात हजर करणार आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साबीर सौयद यांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था
SHIV SENA WORKERS ATTACK BJP
LOCAL BODY ELECTION
THANE CRIME
ATTACK ON BJP WORKER IN THANE

