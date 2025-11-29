ऐन निवडणूक काळात शिवसेना पदाधिकाऱ्याची हत्या, आरोपी फरार
शिवसेना पदाधिकाऱ्याची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना कल्याण तालुक्यात घडली आहे. आरोपी फरार झाले असून, पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
ठाणे : हल्लेखोर टोळक्यानं रस्त्यात गाठून शिवसेना पदाधिकाऱ्याची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. ही घटना कल्याण तालुक्यातील मुरबाड महामार्गावर असलेल्या ममणोली गावानजीक घडली. याप्रकरणी कल्याण ग्रामीण तालुका पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केला असून, हल्लेखोर फरार झाले आहेत. मात्र, या हत्याकांडानं जिल्ह्यात खळबळ उडाली. परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. किरण घोरड (वय ३२) असं हत्या झालेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे.
शिवसेना पदाधिकाऱ्याची हत्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत किरण घोरड हे कल्याण तालुक्यातील गोवेली गावात कुटुंबासह राहत होते. ते कल्याण ग्रामीण भागातील शिवसेनेचे पदाधिकारी होते. शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास कल्याण - मुरबाड मार्गावरील मामणोली गावात काही कामानिमित्त गेले असताना एका ढाब्यावर जेवणासाठी थांबले होते. त्याच ढाब्यावर काही तरुणाशी वाद झाला. त्यानंतर टोळक्यानं त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झालाय.
सीसीटीव्ही फुटेज तपासले : घटनेची माहिती मिळताच कल्याण ग्रामीण पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा करत अनोळखी टोळक्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केलाय. तसंच घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जात असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंकज गिरी यांनी दिली.
अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात : दरम्यान, हत्याकांडाच्या घटनेनंतर गोवेली तसेच मामणोली परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. कुठलीही अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केलाय. काही संशयितांची चौकशी सुरू असून, वैयक्तिक राग, राजकीय वैमनस्य किंवा इतर कारणे यांपैकी कोणते कारण प्रमुख होते, याचा तपास पोलीस पथक करत आहे. काही महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागल्याची माहिती मिळत असली तरी अधिकृत माहिती समोर आली नाही.
तपासासाठी पोलीस पथकं रवाना : घटनेनंतर स्थानिकांमध्ये संतापाचं वातावरण पाहता काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोपींना तातडीनं अटक करावी आणि हत्येचा उलगडा करावा, अशी मागणी केलीय. या हत्याकांडामागील नेमकं कारण उलगडण्यासाठी पोलिसांची अनेक पथकं कार्यरत आहेत. धागेदोऱ्यांवरून तपासाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याचं पोलिसांचं स्पष्ट मत आहे. लवकरच आरोपींना अटक केली जाणार असल्याचंही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
