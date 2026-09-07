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उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला धक्का, विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून घोषणा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद अखेर रद्द झालं आहे. महापौर रितू तावडे यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे.

Vishakha Raut corporator post cancelled
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 4:26 PM IST

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मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झालं आहे. जात पडताळणीत त्यांच्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याचं पद धोक्यात आलं होतं. विशाखा राऊत यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र त्यांना तिथं दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्याचं नगरसेवक पद जाणार, हे स्पष्ट झालं होतं. आता अखेर आज सोमवारी (7 सप्टेंबर) महापौर रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे.

महापौर रितू तावडे यांनी घोषणा केली : मुंबई महानगरपालिकेतील अनुभवी नगरसेविका म्हणून ओळखल्या जातात. पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं होतं. या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून राऊत यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

या कारवाईला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, न्यायालयानं त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या कारवाईची केवळ औपचारिक घोषणा बाकी होती.

आज मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत महापौर रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याची औपचारिक घोषणा केली. महानगरपालिकेच्या चिटणीस विभागाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव महापौरांसमोर मांडण्यात आला होता. यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेतील चार नगरसेवकांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. आता विशाखा राऊत यांच्या पदाच्या रद्दबातल घोषणेनंतर ही संख्या पाचवर पोहोचली आहे.

विशाखा राऊतांनी प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता : विशाखा राऊत या दादरमधील वॉर्ड क्रमांक 191 मधून ओबीसी महिला राखीव जागेवर निवडून आल्या होत्या. या जागेवर अत्यंत्य चुरशीची लढाई झाली होती. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. विशाखा राऊतांना 13 हजार 326 मतं मिळाली होती. तर प्रिया सरवणकरांना 13 हजार 39 मतं पडली होती. अवघ्या 197 मतांनी विशाखा राऊत यांनी विजय मिळवला होता.

‘उद्धव ठाकरेंना आणखी धक्के पाहायचे आहेत’ : विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर महानगरपालिकेचे सभागृह नेते तथा भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. “जे झालं ते कायदेशीर झालं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला अजून असे कित्येक धक्के पाहायचे आहेत,” अशी प्रतिक्रिया खणकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

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विशाखा राऊत नगरसेवक पद रद्द
VISHAKHA RAUT CORPORATOR POST

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