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ठाण्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पुर्णेकर यांच्यावर गोळीबार; उपचारादरम्यान मृत्यू, दोन संशयित ताब्यात

प्रदीप पुर्णेकर हे कार्यालयात बसले असताना दोन जण आत घुसले. त्यांनी पुर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार केला.

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प्रदीप पुर्णेकर यांच्यावर गोळीबार; उपचारादरम्यान मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 7:07 AM IST

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ठाणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा येथील विभागप्रमुख प्रदीप पुर्णेकर यांच्यावर त्यांच्या कार्यालयात घुसून गोळीबार आणि चाकूने हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यात पुर्णेकर यांचा मृत्यू झाला. ही घटना कापूरबावडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आर मॉलजवळ मंगळवारी (29 सप्टेंबर) रात्री साडेनऊ ते पावणेदहाच्या सुमारास घडली.

प्रदीप पुर्णेकर हे कार्यालयात बसले असताना दोन जण आत घुसले. त्यांनी पुर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार केला. त्यानंतर त्यांच्यावर चाकूनेही हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेतील पुर्णेकरांना स्थानिकांनी इन्फिनिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला असून स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेची पथके तपास करत आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं असून एकूण 5 संशयितांचा सहभाग असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? :

डीसीपी प्रशांत कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप पुर्णेकर यांचा हल्ल्यात मृत्यू झाला असून तपासासाठी 9 पथकं काम करत आहेत. घटनेतील 5 संशयितांपैकी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे.

दरम्यान, जोपर्यंत हत्येतील सर्व आरोपी सापडत नाहीत, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका पुर्णेकर यांच्या नातेवाईक आणि समर्थकांनी घेतली आहे.

गोळीबारापूर्वी आंदोलनाची तयारी :

गोळीबाराच्या काही दिवस आधी प्रदीप पूर्णेकर यांनी स्थानिक मुजोर बिल्डरच्या मनमानीविरोधात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली होती. या आंदोलनासाठी त्यांनी कापूरवाडी पोलीस ठाण्यात पोलिसांकडे परवानगीही मागितली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गोळीबार झाल्यानं या घटनेबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

वाहतूक कोंडी, पोलिसांचा बंदोबस्त :

प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयाबाहेर मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून रुग्णालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दोन पोलीस उपायुक्तही घटनास्थळी तैनात होते. नागरिकांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात आला.

'ठाण्यात आता आर्मी तैनात करावी का'- नागरिकांचा संताप :

भररस्त्यात खून, पोलीस ठाण्यात गोळीबार, हल्ले, आमदारांवरील बलात्काराचे आरोप, राजकीय गुन्हेगारांना मोकाट सोडणे, गुन्हे दाखल करण्यासाठी दबाव, अमली पदार्थांची सर्रास विक्री आणि अकार्यक्षम अधिकारी यामुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळेच गुन्हेगारीचे आकडे नवनवीन विक्रम करत असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते राजदीप खाणगावकर यांनी या प्रकरणानंतर दिली. ठाण्यात आता आर्मी तैनात करावी का, असा सवालही त्यांनी पोलीस प्रशासनाला केला.

नातेवाईकांचे गंभीर आरोप :

दरम्यान, मयत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्या कुटुंबीयांनी शिवसेनेच्या महिला आघाडी प्रमुख आणि माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे तसेच त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

मयत प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम प्रदीप पूर्णेकर यांनी आरोप करताना सांगितलं की, मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांनी त्यांच्या वडिलांना मारण्याची धमकी दिली होती. तसेच, राजेंद्र शिंदे यांनी बैठक घेऊन हे सर्व घडवून आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

“वडिलांना न्याय मिळेपर्यंत मी इथून हलणार नाही,” अशी ठाम भूमिका राम प्रदीप पूर्णेकर यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात पप्या शिंदे यांना पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

जयनाथ पूर्णेकर यांचाही गंभीर आरोप

मयत प्रदीप पूर्णेकर यांचे मोठे भाऊ आणि माजी नगरसेवक जयनाथ पूर्णेकर यांनीही या प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत. “गणपतीपासून हे सर्वजण एकत्र होते. ते रेकी करत होते. मी प्रदीप पूर्णेकर यांना त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नको, असं सांगितलं होतं,” असा दावा जयनाथ पूर्णेकर यांनी केला.

तसेच, “राजेंद्र शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे यांना मी मोठं केलं. माझ्यामुळे मीनाक्षी शिंदे महापौर झाल्या. मी नगरसेवक असताना नगरसेवक उमेदवाराची सीटही सोडली,” असा दावा त्यांनी केला. “ज्यांना मी सहकार्य केले, ज्यांना मोठे केले, त्यांनीच माझ्यासोबत असे केले,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया जयनाथ पूर्णेकर यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, या प्रकरणात तिघांना अटक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिल्याचे कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आलं. त्यामध्ये टल्ली आणि पप्या शिंदे यांना अटक झाल्याची माहिती असल्याचंही नमूद करण्यात आलं. या प्रकरणातील आरोपांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून, आरोपांमागील तथ्य तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

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