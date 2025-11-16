ETV Bharat / state

उद्धव ठाकरे काँग्रेसवर नाराज? म्हणाले, "काँग्रेसला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य"

काँग्रेसनं मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी घेतलेल्या निर्णयावर शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी प्रतिक्रिया दिली.

November 16, 2025

November 16, 2025

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय नेते आपआपल्या पक्षांची मोर्चेबांधणी करत आहेत. परंतु, काँग्रेस महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची मोठी घोषणा केली. यावर शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली.

  • काँग्रेसच्या 'एकला चलो रे'च्या नाऱ्यामुळं महाविकास आघाडीत फूट पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, काँग्रेसच्या या निर्णयावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी मोजक्या शब्दात प्रतिक्रिया दिली. "काँग्रेस आपले निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकते," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

लोकशाहीचं गणित समजणं कठीण : बिहार निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या प्रचंड जनादेशावरही ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "जिथं महाआघाडीच्या पक्षाच्या सभांना आणि रॅलींना प्रचंड गर्दी होती, त्या तुलनेत एनडीएच्या सभांना लोकांची गर्दी नव्हती. तरी त्यांचे उमेदवार निवडूण आले. त्यामुळं लोकशाहीचं नवीन गणित समजणं कठीण आहे." तसंच उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. "तेजस्वी यादव यांना मिळालेला प्रचंड पाठिंबा खरा होता की कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे निर्माण करण्यात आला होता?" असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

काँग्रेसला आपला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र : काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं स्वबळाचा नारा दिला असून, पक्ष स्वतंत्र लढण्याची तयारी करत असल्याचं सांगितलं. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले "काँग्रेस हा एक स्वतंत्र पक्ष आहे आणि माझा पक्षही. काँग्रेसला आपला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र आहे आणि माझ्या पक्षालाही तसं स्वातंत्र्य आहे."

