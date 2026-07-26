'... ही तर विद्यार्थ्यांच्या वेदनेची थट्टा'; निर्मला सीतारामन यांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक!
शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या मते, पेपरफुटी प्रकरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य प्रभावित झालं. अनेक विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागली, तर काहींना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला.
Published : July 26, 2026 at 4:53 PM IST
बुलढाणा: नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून राजकीय वाद पेटला आहे. या वक्तव्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या जयश्री शेळके यांनी तीव्र टीका केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेलं वक्तव्य असंवेदनशील असल्याची टीका करत जयश्री शेळके म्हणाल्या की, "अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत. त्यांचे वक्तव्य हे विद्यार्थ्यांच्या भावना दुखावणारं आणि असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे."
निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या होत्या? : नीट परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ मिळाला आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला, असं वक्तव्य निर्मला सीतारामन यांनी केल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. या वक्तव्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा करत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला आहे. अशा स्थितीत सीतारामन यांच्या वक्तव्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे.
'असंवेदनशीलपणाचे लक्षण' - जयश्री शेळके : जयश्री शेळके म्हणाल्या, "निर्मला सीतारामन यांनी असं वक्तव्य करून अकलेचे तारे तोडले आहेत. हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे. 'चोराच्या उलट्या बोंबा' यालाच म्हणतात." पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकरणात विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलं असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असं विधान करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वेदनेची थट्टा करण्यासारखे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या मते, नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य प्रभावित झालं. अनेक विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागली, तर काही विद्यार्थ्यांनी मानसिक तणावाचा सामना केल्याचा दावाही पक्षाकडून करण्यात आला. अशा परिस्थितीत "पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांना फायदा झाला" असं वक्तव्य करणं हे सरकारच्या संवेदनशून्यतेचं द्योतक असल्याची टीका शेळकेंनी केली.
आपल्या पक्षानं परीक्षा प्रणालीतील भ्रष्टाचार आणि गोपनीयतेचा भंग यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांच्याबाबत अशा प्रकारची भाषा वापरणं अयोग्य असल्याचंही शेळकेंनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या वक्तव्यानंतर नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं असून, विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीकेची धार आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.