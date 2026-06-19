पक्षाशी एकनिष्ठता! खासदार राजाभाऊ वाजे यांचं नाशिकमध्ये जंगी स्वागत
कोट्यवधींच्या ऑफर्स धुडकावून उद्धव ठाकरेंसोबत एकनिष्ठ राहिलेले नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे शहरात ढोल-ताशांच्या गजरात जंगी स्वागत करण्यात आलं.
Published : June 19, 2026 at 2:06 PM IST
नाशिक : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे दिल्लीतील घडामोडींनंतर शुक्रवारी (दि.19) नाशिकमध्ये दाखल झाले. शिवसेनेच्या 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या 6 खासदारांनी बंड पुकारलं असताना कोट्यवधी रुपयांची ऑफर्स धुडकावून खासदार राजाभाऊ वाजे उद्धव ठाकरेंशी एकनिष्ठ राहिले. यामुळं त्यांचं नाशिकमध्ये सर्वत्र कौतुक होत असून शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून ढोल-ताशांच्या गजरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी कार्यकर्त्यांचं प्रेम बघून खासदार राजाभाऊ वाजे भावुक झाले होते.
कार्यकर्त्यांचा उत्साह बघून खासदार वाजे भाऊक : दिल्लीत 'ऑपरेशन टायगर' शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नऊपैकी सहा खासदारांनी बंड केलं. या घडामोडीत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे उद्धव ठाकरेंसोबत एकनिष्ठ राहिले आहेत. त्यामुळं खासदार वाजेंची पक्षावरील एकनिष्ठता बघून कार्यकर्त्यांनी राजाभाऊ वाजे दिल्लीवरून रेल्वेनं नाशिकमध्ये परतल्यावर त्यांचं ढोल ताशांच्या गजरात गुलालाची उधळण करत भव्य स्वागत केलं. कार्यकर्त्यांचा हा उत्साह बघून खासदार राजाभाऊ वाजे भावुक झाल्याचे बघायला मिळालं.
मला ऑफर नाही : "ज्या विचारधारेतून मी निवडून आलो, त्या विचारधारेशी मी प्रामाणिक आहे. मी घेतलेला निर्णय योग्य आहे, याचीच ही पावती आहे. मी प्रामाणिकपणे माझं काम करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बंडखोर खासदारांना कोट्यवधी रुपयांच्या ऑफर्स देला. मला ऑफर मिळाली नव्हती. मला पाहिजे ते मला मिळत आहे आणि ते माझ्यासाठी खूप आहे," अशी प्रतिक्रिया देत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडल्याचा संदेश दिला.
काय म्हणाले होते प्रकाश वाजे? : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा खासदार म्हणून माझा मुलगा राजाभाऊ वाजे निवडणूक आला आहे. 'ऑपरेशन टायगर' अशी काही चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत त्यांनी मला सांगितलं आहे. एक कमिटी ठाण्याहून आली होती. दीड वर्षापूर्वी ही त्यांना ठाण्याला बोलवलं होतं. तेव्हा राजाभाऊ यांनी वडिलांशी बोलून सांगतो असं सांगितलं होतं. आम्हाला शिवसेनेनं आमदार आणि खासदार केलं. मी उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो. त्यावेळी त्यांना सांगितलं की कोण तुमच्यासोबत राहिल माहिती नाही पण वाजे तुमच्यासोबत राहिल. आम्ही आहोत तिथं सुखात आहोत. ठाण्याचे मंडळी आले होते त्यांनी मला ऑफर दिली विकास कामांसाठी निधी देतो, असं त्यांनी म्हटलं. मी म्हटलं विकास कामं कोणाच्या खिशातून होत नाहीत. सरकार निधी देईल तेव्हा होईल. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू. तेव्हा आम्ही आमचा निर्णय सांगितला नाही," असं खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे वडील प्रकाश वाजे यांनी सांगितलं.
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