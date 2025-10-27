"राफेलपेक्षा अधिक वेगानं फाईल पुढं सरकली, 'त्या' जमिनीखाली रहस्य काय?", भाजपा कार्यालयावरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपानं अत्यंत वेगानं हा भूखंड कसा मिळवला? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
Published : October 27, 2025 at 12:58 PM IST
मुंबई : मुंबईत आज भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयाचे मुंबईतील चर्चगेट इथं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील भाजपाचे सर्व मोठे उपस्थित असणार आहेत. पण त्याआधीच शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपानं अत्यंत वेगानं हा भूखंड कसा मिळवला? असा सवाल उपस्थित केला आहे. "सामान्य लोकांच्या फाईली पुढं हलत नाहीत. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी या भूखंडाची फाईल रातोरात हलवली. या जमिनीखाली काय रहस्य आहे," असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोमवारी (27 ऑक्टोबर) त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तसंच याबाबत त्यांनी अमित शाहांना पत्र सुद्धा लिहिलं आहे.
अद्याप मराठी भाषा भवन होऊ शकलं नाही : "आज भाजपाचे कार्यालय सुरु होत आहे, त्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत. देशभरात अशी कार्यालयं भाजपानं सुरु केली आहेत. दिल्लीतील त्यांचं कार्यालय देखील मोठं आणि अलिशान आहे. मुंबईत अजून मराठी भाषा भवनाचे भूमिपूजन होऊन सुद्धा अजून मराठी भाषा भवन होऊ शकलं नाही. अद्याप छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं स्मारक झालं नाही, मात्र राफेलच्या वेगानं या भूखंडाची फाईल पुढं गेली आहे. या कार्यालयासाठी भूखंड मिळावा, यासाठी किती वेगानं ही फाईल पुढं गेली. सर्व अडथळे राफेलच्या वेगानं दूर केले," अशी टीका संजय राऊत यांनी भाजपावर केली.
शेतकऱ्यांच्या मदतीची फाईल उघडली नाही : पुढं राऊत म्हणाले की, "अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करु, असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. अद्याप मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची फाईल उघडली नाही. पुढं सरकली नाही, मात्र ज्यांच्या हातात सत्ता आली. त्याच पक्षानं आपल्या पक्षाच्या पंचतारांकित कार्यालयाची फाईल तातडीनं पुढं सरकवली. राफेलचा वेगही कमी पडेल, एवढ्या वेगानं फाईल पुढं गेली. पण त्याच कार्यालयातून मराठी माणसांचे प्रश्न सोडवावेत, त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा करतो," असं संजय राऊत म्हणाले. तसंच "अमित शाह हे खूप प्रामाणिक व्यक्ती आहेत," असं म्हणत संजय राऊत यांनी अमित शाह यांच्यावर उपरोधिक टीका केली.
फडणवीसांना खोटं बोलण्याचं व्यसन : दरम्यान, महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येमुळं साताऱ्यातील फलटण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. अशातच रविवारी (26 ऑक्टोबर) फलटणमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विविध विकासकामांचं उद्घाटन करण्यात आलं. हा उद्धाटन कार्यक्रम रणजितसिंह निंबाळकर यांनी आयोजित केला होता. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात महिला डॉक्टरच्या मृत्यूवरुन सुरु असलेल्या राजकारणावरुन विरोधकांवर टीका केली. "अलीकडच्या काळात प्रत्येक गोष्टी राजकारण घुसवलं जातं, तशाच प्रकारचा निंदनीय प्रयत्न झाला. काहीही कारण नसताना रणजितसिंह निबाळकर आणि सचिन पाटील यांचं नाव या प्रकरणात घुसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण या महाराष्ट्राला देवाभाऊ माहिती आहे. मला थोडी जरी शंका आली असती तरी मी कार्यक्रमाला आलो नसतो. अशा बाबतीत मी कधीच पक्ष, जात, व्यक्ती आणि राजकारण पाहत नाही," असं देवेंद्र फडणवीस म्हटलं आहे. यावरून संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "फडणवीस खोटं बोलतायेत. त्यांना खोटं बोलण्याचं व्यसन जडलं आहे. या प्रकरणावरुन जनतेमध्ये रोष आहे. तुम्हाला राजकारण महत्वाचं वाटतं म्हणून तुम्ही तिथं गेला. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली नाही म्हणून त्या डॉक्टर मुलीला आत्महत्या करावी लागली. तुम्हाला विरोधकांचे फोन टॅप करायला वेळ आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पण याचे गृहखात्याकडे लक्ष नाही," अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. तसंच पुण्यातील जैन बोर्डिंग ट्रस्ट जागेच्या गैरव्यवहारावरून बिल्डर विशाल गोखले यांनी व्यवहार रद्द केला आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले की, "जनतेच्या दबामुळं आणि जनतेचं आंदोलन काय करु शकते, हे दाखवून दिलं आहे."
संजय राऊत यांचं अमित शाहांना पत्र :
दुसरीकडे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाहांना पत्र लिहिलं आहे. तसंच हे पत्र त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलं आहे. "प्रिय श्री अमित शाहाजी जय महाराष्ट्र, आज आपण ज्या भाजपा कार्यालयाचे भूमीपूजन करणार आहात त्या जमिनीखाली काय रहस्य आहे, याची माहिती सादर करीत आहे," असं कॅप्शन म्हटलं आहे. तसंच पत्रात म्हटलं आहे की, "आज आपण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील भाजपाच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहोळ्यासाठी येत आहात. देशभरात भाजपानं राज्यात आणि जिल्ह्यात भव्य अत्याधुनिक कार्यालयं उभारली आहेत, त्याकामी अर्थात आतापर्यंत शेकडो कोटीचा खर्च केला आहे, मरीन लाईन्स येथील कार्यालय त्याच पद्धतीचं आहे, आपण देशाचे गृहमंत्री आहात, त्यामुळं आपण उद्घाटन करीत असलेल्या कार्यर्यालयाची जागा भाजपा मंडळीनी सत्तेचा आणि नियमांचा गैरवापर करून ताबा मिळवला आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे, मरीन लाईन्स येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी अति वेगाने फाईल्स फिरवण्यात आल्या आणि अनेक ठिकाणी सरळ जोरजबरदस्ती करण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. आपण देशातील एक जबाबदार आणि 'प्रामाणिक 'नेते आहात असे आपले भक्त सांगत असतात, म्हणून या जागेबद्दल काही विशेष माहिती आपल्याला देत आहे."
प्रिय श्री अमित शाहाजी— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 27, 2025
जय महाराष्ट्र,
आज आपण ज्या भा ज पा कार्यालयाचे भूमीपूजन करणार आहात त्या जमिनीखाली काय रहस्य आहे याची माहिती सादर करीत आहे.
@AmitShah
@Dev_Fadnavis
@anjali_damania
@AUThackeray pic.twitter.com/hFzyDayCSp
पुढं पत्रात म्हटलं आहे की, "असा मिळवला भाजपाने झटपट भूखंड। एकनाथ रिअॅल्टर्सचे डील... पालिकेत रातोरात सूत्रे हलली...मरीन लाईन्स येथील निर्मला निकेतनजवळ भाजपाचे नवे टोलेजंग प्रदेश मुख्यालय उभे राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्या भूमिपूजन होणार असून या भूखंडाबाबत महत्त्वाचा दस्तावेज समोर आला आहे. पालिकेचा निवासी उद्दिष्टासाठी राखीव असलेला भूखंड अवघ्या ११ दिवसांत भाजपाने पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिअॅल्टर्स या बिल्डरनं भाजपाला हे डील करून दिलं आहे. नरिमन पॉइंट येथील एलआयसी मुख्यालयासमोर भाजपाचे प्रदेश कार्यालय आहे. ही जागा अपुरी पडत असल्यामुळं नव्या जागेचा शोध सुरु होता. त्यानंतर चर्चगेट स्टेशनच्या परिसरातील महापालिकेची ही जागा भाजपाच्या नजरेस पडली आणि भाजपानं झटपट भूखंड पदरात पाडून घेतला. पाटकर हॉलच्या शेजारील वासानी चेंबर्स, मरीन लाइन्स भूभाग क्रमांक ९ ही मालमत्ता महापालिकेची आहे. सुमारे १३७७.७९ चौरस मीटर जागेचा ५४ टक्के हिस्सा हा महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. आणि ४६ टक्के हिस्सा चंद्रकांत मनसुखलाल वासानी, अनंतराय मनसुखलाल वासानी, सुरेशचंद्र मनसुखलाल वासानी व मंगलबेन मनसुखलाल वासानी यांच्याकडे आहे. ही जागा ११ फेब्रुवारी १९०२ ते १२ फेब्रुवारी २००१ या ९९ वर्षांच्या काळासाठी लीजवर देण्यात आली होती," असं संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
याचबरोबर, "जागा बँकेकडे गहाण...वासानी कुटुंबीयांकडील ४६ टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता तारण ठेवण्यात आले. जागेचे हस्तांतरण झालेले नसतानाही ही मालमत्ता विविध बँकांकडे तारण ठेवण्यात आली. पण संबंधित बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे बँकांनी या मालमत्तेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. दरम्यान या जागेचे लीज (मक्ता कालावधी) १० फेब्रुवारी २००१ मध्ये संपलेला आहे. लीज नूतनीकरणासाठी दी महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्सने अर्ज केला होता. पण वासानी कुटुंबीयांकडून लीजच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नव्हता. वासानी यांनी त्यांचे स्वतःचे मक्ता हक्क चार गुंतवणूकदार कंपन्यांना हस्तांतरित केले. या चार गुंतवणूकदार कंपन्यांनी परस्पर बँकांकडे मालमत्ता गहाण ठेवून अटींचा भंग केल्याचे मुंबई महापालिकेला आढळून आले. यावर महापालिका उपायुक्त (सुधार) यांच्याकडे २९ डिसेंबर २०१७रोजी सुनावणी झाली. पण चार गुंतवणूक कंपन्या व कर्जदार बँकांमध्ये मक्ता हक्कावरून वाद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. नंतर या भूखंडाचा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र, २०२५ मध्ये यात अचानक एकनाथ रिअॅल्टर्सची एंट्री झाली," असंही संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा :