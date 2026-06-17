मी कुणाच्याही संपर्कात नाही, मी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहणार; राजाभाऊ वाजे यांनी पक्षबदलाच्या अफवा फेटाळल्या
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून होणाऱ्या कथित 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
Published : June 17, 2026 at 1:42 PM IST
नाशिक : नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी आपण कुणाच्याही संपर्कात नसल्याचं स्पष्ट करत सर्व राजकीय चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
राजाभाऊ वाजे यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आलं असताना त्यांनी या सर्व चर्चांचं खंडन केलं. "मी कुणाच्याही संपर्कात नाही. मी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच आहे," असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. वाजे यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
'मी उद्धव ठाकरेंसोबतच' : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून होणाऱ्या कथित 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षातील अनेक खासदार शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सुरू असताना नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचंही नाव या चर्चेत जोडलं जात होतं. मात्र, राजाभाऊ वाजे यांनी या सर्व चर्चांचं स्पष्टपणे खंडन केलं आहे.
'ऑपरेशन टायगर'बाबत मला कोणतीही माहिती नाही. मी उद्धव ठाकरे यांना सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात जाणार असल्याच्या सर्व चर्चा निराधार आहेत, असं वाजेंनी सांगितलं. तसेच आपण पूर्णपणे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मला कोणीही संपर्क केलेला नाही आणि मीही कोणाच्या संपर्कात नाही, असंही वाजेंनी नमूद केलं. दोन दिवसांपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर 5 खासदार ऑनलाइन सहभागी झाले होते, अशी माहितीही राजाभाऊ वाजेंनी दिली.
दरम्यान, पक्षातील खासदारांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांमुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला असला तरी आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एकनिष्ठ असल्याची भूमिका वाजे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
दुपारी 3 वाजता शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या संसदीय समितीची बैठक : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नऊ लोकसभा खासदारांपैकी सहा खासदार दिल्लीत दाखल झाल्याची चर्चा आहे. हे खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजे सहा खासदारांची आवश्यकता असते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी या घडामोडी सुरू असल्याचं बोललं जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर राजाभाऊ वाजे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "मी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहणार आहे. ऑपरेशन टायगरबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. मला कोणी संपर्क केलेला नाही आणि मीही कोणाशी संपर्क साधलेला नाही. मी सध्या दिल्लीत पोहोचलो असून दुपारी 3 वाजता आमची संसदीय समितीची बैठक आहे. मी कुठेही जाणार नाही आणि उद्धव साहेबांसोबत एकनिष्ठ राहणार आहे," असं वाजे यांनी सांगितलं.