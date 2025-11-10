ETV Bharat / state

"घोटाळे करा आणि भाजपाच्या लाँड्रीत जाऊन स्वच्छ व्हा"- खासदार अरविंद सावंत यांचा घाणाघात!

शिवसेना (उबाठा) खासदार अरविंद सावंत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सोबतच त्यांनी राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांवरदेखील भाष्य केलं आहे.

Arvind Sawant
अरविंद सावंत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
अमरावती : “भ्रष्टाचार करा, खून करा, बलात्कार करा, घोटाळे करा आणि भाजपाच्या लाँड्रीत जाऊन स्वच्छ व्हा! जनतेच्या पैशांची लूट करणारं सरकार म्हणजे भाजपाचं सरकार, अशी घणाघाती टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे. ते अमरावतीत बोलत होते.

अरविंद सावंत आढावा बैठकीसाठी अमरावतीत : राज्य निवडणूक आयोगानं नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन नगरपालिका, नगरपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरणात चांगलाच उत्साह निर्माण झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम विदर्भाचे शिवसेना (उबाठा) संपर्कप्रमुख अरविंद सावंद हे आढावा बैठकीसाठी अमरावतीत आले आहेत.

"तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत," असं ते यावेळी म्हणाले. अमरावतीशी मागील 8 वर्षांपासून जवळचा संबंध असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

अरविंद सावंत (ETV Bharat)

अरविंद सावंत काय म्हणाले? : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना खासदार सावंत यांनी सांगितलं की, "विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका आम्ही आघाडीसह लढलो असलो, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकट्यानं लढायच्या का किंवा आघाडीसोबत लढायच्या, याचा निर्णय स्थानिक स्तरावर घ्यावा." तर काही ठिकाणी मात्र सामंजस्यानं जागांचं वाटप होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

केंद्र आणि राज्यातील सरकार भ्रष्ट : खासदार सावंतांनी यावेळी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. "केंद्र आणि राज्यातील दोन्ही सरकारं भ्रष्ट आहेत," अशी थेट टीका त्यांनी केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला जबरदस्त फटका बसला तरी त्यांची अक्कल ठिकाणावर आलेली नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"जेव्हा भाजपाचं अस्तित्वही नव्हतं, तेव्हा त्यांनी शिवसेनेसोबत युती केली होती. पण आज त्यांची देशभरातील कार्यालयं फाईव्ह स्टार, सेवन स्टार हॉटेलसारखी झाली आहेत. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड आणि पीएम केअर फंडमधून त्यांनी ही कार्यालये उभी केली आहेत," असे गंभीर आरोप सावंतांनी केले.

'माजी खासदारांना आणि पार्थ पवारांना क्लीनचीट दिली' : “भ्रष्टाचार करा, खून करा, बलात्कार करा, घोटाळे करा आणि भाजपाच्या लाँड्रीत जाऊन स्वच्छ व्हा! जनतेच्या पैशांची लूट करणारं सरकार म्हणजे भाजपाचं सरकार आहे," अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला. पुणे जमीन घोटाळ्यात अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ याचं नाव समोर आलं, तरी मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिली. तसेच, फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणातही माजी खासदाराला क्लीन चिट देण्यात आली, असंही सावंत म्हणाले.

