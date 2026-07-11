ETV Bharat / state

धक्कातंत्राने किंवा अशा ऑपरेशन्सने शिवसेना खचणार नाही; पक्ष अधिक ताकदीने उभा राहील : आमदार सुनील शिंदे

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सुनील शिंदे म्हणाले, "याआधीही आम्ही अशाच परिस्थितीतून गेलो आहोत. मात्र, आमच्या पक्षातून जेव्हा-जेव्हा कोणी आम्हाला सोडून गेलं, त्यानंतर पक्षाला मोठी उभारणी मिळाली.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 9:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून आमदार-खासदार बाहेर पडण्याच्या घडामोडींवर आमदार सुनील शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षानं यापूर्वीही अशा कठीण प्रसंगांचा सामना केला असून, प्रत्येक वेळी पक्षातून काही जण बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेला नव्यानं उभारी मिळाल्याचा इतिहास असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सुनील शिंदे म्हणाले, "याआधीही आम्ही अशाच परिस्थितीतून गेलो आहोत. मात्र, आमच्या पक्षातून जेव्हा-जेव्हा कोणी आम्हाला सोडून गेलं, त्यानंतर पक्षाला मोठी उभारणी मिळाली. हा इतिहास आहे. त्यामुळे आताच्या घडामोडींनंतरही भविष्यात आमच्या पक्षाला अधिक उभारी मिळेल आणि पक्ष आणखी मजबूत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे."

'धक्कातंत्राचा आमच्या पक्षावर परिणाम होणार नाही' : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेले धक्कातंत्र हीच राजकारणाची नवी शैली बनली असल्याची टीकादेखील सुनील शिंदेंनी केली. मात्र, शिवसैनिक पक्षासोबत ठामपणे उभे असल्यानं अशा कारवायांचा पक्षावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शिंदे म्हणाले, "सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे ऑपरेशन किंवा धक्कातंत्र सुरू आहे, तीच आता राजकारणाची स्टाईल झाली आहे. मात्र, मुळापासूनचे शिवसैनिक आमच्या सोबत असल्यानं या सर्व प्रकाराचा आमच्या पक्षावर कोणताही परिणाम होणार नाही. या घडामोडींमुळे जनता प्रचंड नाराज झाली आहे. बंगाल, बिहार ते महाराष्ट्रापर्यंत देशभरात अशाच प्रकारचं राजकारण सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नीतिमत्ता आता दिसून येत नाही."

ते पुढे म्हणाले, "पूर्वी महाराष्ट्रातील नेत्यांचा दिल्लीमध्ये मोठा दबदबा होता. मात्र, सध्याचे राजकारण पूर्णपणे बदललं आहे. या राजकारणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. तरीही भविष्यात आमचा पक्ष अधिक मजबुतीने उभा राहील, असा मला विश्वास आहे."

'अधिवेशनातून राज्याला काही मिळालं नाही' : राज्य सरकारवर टीका करताना शिंदे म्हणाले, "सरकारनं कोट्यवधी रुपये खर्च करून विविध प्रकल्प उभारले, मात्र त्यांच्या कामाची गुणवत्ता आणि दर्जा दिसून येत नाही. अनेक प्रकल्पांचं घाईघाईनं लोकार्पण करण्यात आलं. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातूनही महाराष्ट्राच्या जनतेला काही नवीन मिळाल्याचं वाटत नाही. सरकारने घेतलेले निर्णय समाधानकारक नव्हते. यापूर्वी ज्या घोषणा आणि निर्णय झाले होते, त्यांचीच पुनरावृत्ती करण्यात आली. त्यामुळे या अधिवेशनातून महाराष्ट्राला काही नवीन मिळाले नाही," असेही सुनील शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा

  1. 'केवळ टीका नाही, विकासही पाहा'; विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांवर हल्लाबोल
  2. ’भाटक गर्दभ’ की ‘सुपारीबाज’? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक; ‘मिसिंग लिंक’वर टीका करणाऱ्यांवर पुन्हा निशाणा
  3. मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी अशी भाषा शोभून दिसत नाही - रोहित पवार

TAGGED:

SUNIL SHINDE ON EKNATH SHINDE
STATE GOVERNMENT PERFORMANCE
SHIV SENA UBT MLA SUNIL SHINDE
आमदार सुनील शिंदे
MAHARASHTRA POLITICS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.