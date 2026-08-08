सगळेच अवाक! संघप्रमुखांच्या कार्यक्रमात भाजपा आमदारांच्या रांगेत थेट अंबादास दानवे; राजकीय वर्तुळात खळबळ!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या एका कार्यक्रमात शिवसेना उबाठाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी हजेरी लावल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चांना उधाण आले आहे
Published : August 8, 2026 at 9:02 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यातील खामगाव येथे आज एका आदिवासी निवासी शाळेच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात भाजप आमदार श्वेता महाले आणि आमदार संजय कुटे यांच्यासोबत शिवसेना उबाठाचे आमदार अंबादास दानवे यांची हजेरी पाहून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अंबादास दानवे हे गेल्या काही काळात भाजपा आणि संघावर सातत्याने टीका करत आले आहेत. तरीही संघप्रमुखांच्या कार्यक्रमात भाजपा आमदारांच्या रांगेत बसून त्यांनी हजेरी लावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. स्थानिक राजकीय निरीक्षकांनुसार, हा प्रसंग केवळ औपचारिक उपस्थितीचा नाही तर राजकीय संदेश देणारा ठरू शकतो.
उपस्थितीचा मुद्दाच चर्चेचा केंद्रबिंदू : कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, विकास आणि सामाजिक एकात्मतेबाबत मार्गदर्शन केले. मात्र उपस्थितीचा मुद्दाच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. ठाकरे शिवसेनेत दानवे हे सक्रिय नेते मानले जातात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांची याबाबत काय प्रतिक्रिया येते, हा आता सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
काही भाजपा कार्यकर्त्यांनी याला ‘सकारात्मक’ म्हटले तर विरोधकांनी ‘राजकीय संभ्रम’ असा शब्द वापरला. बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकारणात अशा मिश्र उपस्थितीने नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात पक्षीय शिस्त आणि वैचारिक स्पष्टतेबाबत नेत्यांकडून काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
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