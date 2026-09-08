टास्क फोर्स स्थापन करून उपयोग नाही, पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये भाजपाचे लोक अडकलेत- संजय राऊतांचा हल्लाबोल
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सरकार असताना NEET, MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांवर संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
Published : September 8, 2026 at 5:25 PM IST
नागपूर : पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केवळ टास्क फोर्स स्थापन करून उपयोग होणार नाही, तर परीक्षा व्यवस्थेत मूलभूत बदल करून पारदर्शकता आणणं गरजेचं आहे, असं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. वारंवार पेपरफुटीच्या घटना घडत असताना सरकारला आता टास्क फोर्स स्थापन करण्याची वेळ का आली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ते आज मंगळवारी (8 सप्टेंबर) नागपुरात बोलत होते.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत देण्याची मागणीही राऊत यांनी केली. विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी शेती संकटात आली असून सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडल्याचं त्यांनी सांगितलं.
‘विरोधक म्हणून नव्हे, महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून प्रश्न’ : विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला. आपण हा प्रश्न विरोधक म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून उपस्थित करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील आणि नागपूरचे असल्यानं विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारकडून अधिक संवेदनशील भूमिका अपेक्षित असल्याचे राऊत म्हणाले.
शेतकरी दुष्काळाशी झुंजत असताना सरकारकडून ठोस मदत किंवा दिलासा जाहीर झाला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. सोयाबीनच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारमधील मंत्री विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर बोलतात. मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या संकटावर पुरेशी चर्चा होत नसल्याचा आरोप राऊतांनी केला.
'खरीप पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करा' : विदर्भातील शेतकरी दुष्काळामुळे गंभीर आर्थिक संकटात असून, शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असं राऊतांनी म्हटलं. सोयाबीनसह खरीप पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पेपरफुटी थांबत नसेल तर टास्क फोर्स कशासाठी? : राज्यात मोठी प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा असतानाही स्पर्धा परीक्षांचे पेपर वारंवार फुटत असल्याचा आरोप राऊतांनी केला. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असताना आता टास्क फोर्स नेमण्याची गरज का निर्माण झाली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सरकार असताना NEET, MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांवर राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणांमध्ये भाजपाशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईकडेही लक्ष देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
MPSCच्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार करण्याची मागणी : MPSCच्या कामकाजावरही राऊतांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोगाची सध्याची प्रक्रिया बदलून सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले. पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा लोकसेवा आयोगावरील विश्वास कमी होत असल्यानं आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राम मंदिराच्या व्यवस्थापनावरूनही राऊतांची टीका : अयोध्येतील राम मंदिराच्या व्यवस्थापनावरून संजय राऊतांनी सरकारवर टीका केली. मंदिराच्या व्यवस्थापनात मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा दावा करत त्यांनी पूर्वीची व्यवस्था आणि सध्याच्या व्यवस्थापनाची तुलना केली. राम मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबतही प्रश्न निर्माण होत असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार कसं पाहणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
DJ निर्बंधांबाबत देशभर समान धोरणाची मागणी : DJच्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे देशभर ध्वनिप्रदूषणाबाबत एकसमान आणि सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणी राऊतांनी केली. नागपुरात DJ बाबत मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीचा संदर्भ दिला.
महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचं सरकार असल्याचं सांगत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांमध्ये राजकीय भेदभाव न करता समान धोरण असावं, असं राऊत म्हणाले. DJ च्या मोठ्या आवाजाचा आजारी व्यक्ती, वृद्ध आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.
शिंदेंच्या भाजपासोबतच्या संबंधांवर राऊतांचा टोला : गोव्यात झालेल्या भाजपाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटावर संजय राऊतांनी टीका केली. एकनाथ शिंदेंचे भाजपासोबत राजकीय संबंध वाढत असून दोन्ही पक्षांची विचारधारा जवळ येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, शिवसेनेची मूळ विचारधारा आणि ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची भूमिका वेगळी असल्याचंही राऊतांनी स्पष्ट केलं.
गरबा वादावरून नितेश राणेंवर निशाणा : विश्व हिंदू परिषदेकडून गरबा कार्यक्रमांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या भूमिकेवरून संजय राऊतांनी भाजपा नेते नितेश राणे यांच्यावर टीका केली. नितेश राणेंच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी राणेंच्या यापूर्वीच्या काही वक्तव्यांचा संदर्भ दिला. हिंदुत्व आणि धर्माबाबत बोलताना भारतीय संस्कृती आणि परंपरांचा विचार करणं आवश्यक असल्याचं राऊत म्हणाले.
या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वानेही भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मोहन भागवत यांच्या विविध वक्तव्यांचा संदर्भ देत हिंदुत्वाबाबत सर्वमान्य आणि संयमी भूमिका असणं आवश्यक असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं.
विशाखा राऊत यांच्या पक्षबदलाच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया : मुंबईतील माजी नगरसेविका विशाखा राऊत पक्ष सोडणार असल्याच्या चर्चांवरही संजय राऊतांनी प्रतिक्रिया दिली. केवळ एका नगरसेवक पदासाठी त्या पक्ष सोडतील, असं आपल्याला वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विरोधी पक्षातील नगरसेवकांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जात पडताळणीच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अनेक नगरसेवकांवर समान प्रकारची कारवाई होत नसल्याचा दावा केला.
मनोज जरांगेंच्या एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला राऊतांचे समर्थन : मनोज जरांगे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत संजय राऊतांनी शिंदेंच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला. ज्यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी राजकीय संबंध तोडले, ते मनोज जरांगे यांच्याशी किती विश्वासानं संबंध ठेवतील, असा सवाल राऊतांनी केला.