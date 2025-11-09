उद्धव ठाकरे यांच्या 'मातोश्री' निवासस्थानावर संशयित ड्रोन, दहशतवादी घातपाताचा नेत्यांना संशय
उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईतील निवासस्थान 'मातोश्री' वर ड्रोन फिरताना दिसल्याचा दावा शिवसेना नेत्यांनी केलाय.
मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईतील निवासस्थान 'मातोश्री' वर ड्रोन फिरताना दिसल्याचा दावा शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब यांनी रविवारी केला आहे. त्यामुळं हाय सिक्युरिटीत संभाव्य घुसखोरीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. यानिमित्ताने अनिल परब यांनी अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत.
अनिल परब यांचा दावा : 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये अनिल परब म्हणाले की, "पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी. ड्रोन ऑपरेटरची ओळख आणि ड्रोन व्हिडिओमागचा हेतू शोधून काढावा." त्यामागे काही दहशतवादी पार्श्वभूमी आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या निवासस्थान ‘मातोश्री’च्या बाहेर एक ड्रोन घिरट्या घालताना दिसला - पण प्रश्न असा आहे की हा ड्रोन नेमका कोणाचा आणि कोणत्या हेतूसाठी होता?— Anil Parab (@advanilparab) November 9, 2025
या ड्रोनद्वारे चित्रीकरण का करण्यात आले? यामागे कोणतेही अतिरेकी पार्श्वभूमी कारण तर नाही ना?
मातोश्रीसारख्या Z+…
ड्रोनमागे दहशतवादी पार्श्वभूमी? : "उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थान ‘मातोश्री’च्या बाहेर एक ड्रोन घिरट्या घालताना दिसला, पण प्रश्न असा आहे की, हा ड्रोन नेमका कोणाचा आणि कोणत्या हेतूसाठी होता? या ड्रोनद्वारे चित्रीकरण का करण्यात आले? यामागे कोणतीही दहशतवादी पार्श्वभूमी कारण तर नाही ना? 'मातोश्री'सारख्या Z+ सुरक्षा असलेल्या संवेदनशील क्षेत्रात न कळवता ड्रोनद्वारे शूटिंग करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे," असा आरोप अनिल परब यांनी केलाय.
प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे : "या घटनेमागे कोणते षडयंत्र लपलेले आहे का? याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर असून, प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने सखोल चौकशी करून या ड्रोनमागील उद्देश, जबाबदार व्यक्ती आणि त्यामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करावी, जेणेकरून शिवसैनिक आणि नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल," अशी मागणीही अनिल परब यांनी केली.
