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अंधभक्तांच्या विरोधातील लढाईमध्ये देशभक्तांचा विजय, तिरंगा रॅलीत उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात आज मोठ्या प्रमाणावर तरुणाई सामील झाली. ठाकरेंच्या या आनंदोत्सवामध्ये तिकडे-तिकडे फक्त तिरंगे झेंडे पाहायला मिळाले.

Uddhav Thackeray Abhinandan Rally
उद्धव ठाकरे (@ShivSenaUBT X Account)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई : नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवरीवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला 36 व्या दिवशी यश आलं. ज्यांना कॉक्रोच म्हणून हिणवलं होतं त्यांच्यासमोरच मोदी सरकारला गुडघे टेकावे लागले. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी 25 जुलैला राजीनामा दिला. त्याआधीच ठाकरे बंधुंनी मुंबईत तिरंगा रॅली काढण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर या तिरंगा रॅलीचं स्वरुप बदलण्यात आल्याचं ठाकरे बंधुंनी शनिवारी मातोश्रीत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. मात्र रॅलीऐवजी अभिनंदन सभा घेणार असल्याचं जाहीर केलं गेलं. त्यानुसार मुंबईतील दादरमधील शिवाजी महाराज पार्कात रविवारी 26 जुलैला तरुणाईने मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली. तरुणाईने हातात तिरंगा घेत या विजयाचा जल्लोष साजरा केला. यावेळेस ठाकरे बंधुंनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

उद्धव ठाकरेंचा घणाघात : शिवसेना उबाठाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन सभेत तरुणाईला संबोधित करताना केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "आज कोणत्याही निवडणुकीमध्ये आपला विजय झाला नसला, आपण जिंकलो नसलो तरीही अंधभक्तांच्या विरोधातल्या लढाईमध्ये देशभक्तांचा विजय झालाय, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसेच उद्धव यांनी जमललेल्या तरुणाईचेही आभार मानले. "देशातील जात, पात, धर्म विसरून भारतीय आणि देशभक्त म्हणून आपण एकत्र आलेलो आहोत, यासाठी सगळ्यांचे आभार", अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी भावना व्यक्त केल्या.

सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा : "एका झुरलाणं हुकूमशाहीला नमवलं आहे, हाच खरा विष्णूचा अवतार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तरी राजकारणातून वेळ काढून देशाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं. तसेच तुमचे मंत्री जे स्वतःची कामं सोडून फक्त पक्ष फोडण्यात व्यस्त आहेत, त्यांना आता तरी काहीतरी काम करायला सांगा", असा सणसणीत टोला यावेळेस उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

मंत्र्यांच्या कामगिरीवर थेट बोट : उद्धव यांनी केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या कामगिरीवर थेट बोट ठेवलं. उद्धव ठाकरे यांनी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग या 3 मंत्र्यांवर टीका केली. "निर्मला सीतारमण घसरणारा रुपया किंवा वाढत्या महागाईवर काहीही बोलत नाही, मात्र पेपरफुटीचे ते फायदे सांगत आहेत. तर राजनाथ सिंह यांच्या काळात देशाच्या सुरक्षेची बोंब झाली. देश सोडून स्वतःच्या पक्षातील धर्मेंद्र प्रधानांचं ते रक्षण करत आहेत", असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

निष्पाप मुलांच्या कुटुंबियांना त्रास : उद्धव ठाकरे यांनी या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेताना यातना झाल्याचं म्हटलं. मात्र त्यापेक्षा जास्त यातना या व्यवस्थेने बळी घेतलेल्या मुलांच्या कुटुंबियांना झाल्याचं म्हटलं. "मोदीजी, तुम्हाला तुमच्या लाडक्या धर्मेंद्रला पदावरून काढताना प्रचंड यातना झाल्यात. मात्र त्याहून जास्त यातना या निष्पाप मुलांच्या कुटुंबियांना झाल्यात ज्यांचा बळी या व्यवस्थेने घेतला", असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मनसेप्रमुखांकडून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली : तसेच मनसप्रमुख राज ठाकरे यांनी या अभिनंदन सभेत आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहीली. यावेळेस राज ठाकरे यांनी आत्महत्या कलेल्या विद्यार्थ्यांची नावं वाचली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी या आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना मौन बाळगून श्रद्धांजली अर्पण केली.

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