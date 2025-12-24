ETV Bharat / state

शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे युती; नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय समीकरण बदलणार!

महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे एकत्र आल्याने महायुतीसमोर मोठं आव्हान उभं राहणार आहे.

Shiv Sena (UBT) and MNS alliance, celebrations among the party workers.
शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे युती, कार्यकर्त्यांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 5:01 PM IST

नाशिक : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. त्यामुळं नाशिकच्या महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय समीकरण बदलणार आहे. या महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे एकत्र आल्याने महायुतीसमोर मोठं आव्हान उभं राहणार आहे.

कार्यकर्त्यांचा जल्लोष : गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा होती. अशाच आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्तिक पत्रकार परिषद घेत आगामी महानगरपालिका निवडणुका एकत्रित लढवण्याची घोषणा केली. यानंतर नाशिकमध्ये मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत एकच जल्लोष केला. नाशिकच्या मनसे कार्यालय बाहेर ढोल-ताशे वाजवून पेढे वाटप करण्यात आले. ठाकरे दोन्ही बंधू एकत्रित आल्याने याचा फायदा नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत होईल आणि महानगरपालिकेवर शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचा महापौर विराजमान होईल, अशी आशा दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.


ठाकरे बंधू विरोधकांना सळो की पळो करून सोडतील : "संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा होती की दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्रित यावं. ती इच्छा आज पूर्ण झाली असून सर्वत्र दिवाळी साजरी होत आहे. यामुळं जनतेला आजपासून न्याय मिळायला सुरुवात झाली आहे. आता दोन्ही ठाकरे बंधू विरोधकांना सळो की पळो करून सोडतील. आमची देखील जनतेला विनंती आहे की, जो देश हुकूमशाहीकडे चालला आहे. त्याला रोखण्यासाठी आपण सुद्धा एकत्र या," असं मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनी म्हटलं आहे.


सर्व महानगरपालिका निवडणुका एकत्रित लढल्या जातील : "बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न आज पूर्ण झाले आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्रित आले आहेत. देश वाचवण्यासाठी ही युती झाली आहे. हा मोठा आनंदाचा क्षण आहे. त्यामुळं आगामी महानगरपालिकांच्या सर्व निवडणुका उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील," असं शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे महानगर प्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.


दोन्ही पक्षात मनोमिलन : काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेने एकत्र येत नाशिकमधील बेरोजगारी, गुन्हेगारी, रस्त्यांची अवस्था, ड्रग्ज प्रकरणातील राजकीय मंडळींचा सहभाग याविरोधात संयुक्त मोर्चा काढला होता. त्यानंतरही दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे एकमेकांच्या पक्ष कार्यालयात जाणं-येणं सुरु झालं होतं. या मनोमिलनामुळं महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपात फारसी ओढाताण न होण्याची शक्यता आहे.


महाविकास आघाडी फुटली? : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे एकत्र आल्याचं जाहीर करताना महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेस यांना देखील सोबत घेणार असल्याचं सांगितलं होतं. सुरूवातीला महाविकास आघाडीतील या सर्व पक्षांच्या स्थानिक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठकाही पार पडल्या. मात्र, मागील काही दिवसांपासून केवळ शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येच आघाडीच्या चर्चा सुरू असून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी कुठंही दिसून येत नाहीत. यामुळं नाशिकमध्ये महाविकास आघाडी फुटली तर नाही ना? अशी चर्चा आता रंगत आहे. अशात आता शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे नेमक्या किती जागा लढविणार, याविषयी चर्चा सुरु आहे.


असा असेल फॉर्म्युला? : शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेची युती होण्याआधी दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या युतीसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन झाले आहे. नाशिक महापालिकाच्या 122 जागांपैकी 72 जागा शिवसेनेकडे (उबाठा) तर 50 जागा मनसेकडे राहण्याची शक्यता आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचित, माकप, काँग्रेस यांच्याशी बोलणी सुरू आहे. त्यामुळं या जागा वाटपात मित्र पक्षांना सामावून घेतल्यानंतर त्यांना किती जागा दिल्या जातात. त्यानुसार फॉर्म्युल्यामध्ये बदल होणार आहे, अशी माहिती मिळतं आहे.

TAGGED:

नाशिक
मनसे
नाशिक महानगरपालिका निवडणूक
शिवसेना
NASHIK MUNICIPAL CORPORATION

