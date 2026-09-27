दुष्काळ जाहीर झाला, पण मदत कधी, कशी अन् किती मिळणार? जालन्यातून आदित्य ठाकरेंचा सरकारला सवाल
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असली तरी तिची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.
Published : September 27, 2026 at 7:50 PM IST
जालना : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज रविवारी (27 सप्टेंबर) जालना जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली. परतूर तालुक्यातील वरफळ येथे त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. दुष्काळ जाहीर करूनही प्रत्यक्ष मदत कधी, कशी आणि किती मिळणार, असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला केला.
दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून पिण्याच्या पाण्यासाठीही नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा आदित्य यांनी केला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष मदत पोहोचणार आहे की नाही? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
'कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा' :
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असली तरी तिची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. या नोटिसा तत्काळ थांबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यावर अद्याप मदतीची रक्कम जमा झालेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. कर्जमाफी झाल्यानंतरही नवीन कर्ज मिळत नसल्यानं शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याचं आदित्य यांनी सांगितलं.
मदतीबाबत सरकारला सवाल :
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्कच नव्हे, तर संपूर्ण वर्षाचं शैक्षणिक शुल्क माफ करावं, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली. विहिरींमध्येच पाणी उपलब्ध नसेल, तर वीजपंपाचे शुल्क माफ करून काय फायदा, असा सवाल करत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
आगामी काळात दुष्काळाची परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी सरकारचं नियोजन काय आहे, याची माहिती सर्वसामान्यांना मिळणे आवश्यक असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं. दुष्काळामुळे बेरोजगारी वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असं आवाहनदेखील आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केलं. निवडणुकीच्या काळात दुष्काळग्रस्तांना ज्या तत्परतेनं मदत मागितली जाते, त्याच तत्परतेनं आता मदत करण्याची गरज असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली.