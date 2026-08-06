शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणीपूर्वी दीपक केसरकर शिर्डीत; म्हणाले, "साईबाबांनी मला कौल दिलाय"
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह विवादाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीपूर्वी आमदार दीपक केसरकर यांनी शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेतलं. तसंच निकाल आपल्याच बाजूनं लागण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
Published : August 6, 2026 at 4:41 PM IST
शिर्डी : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकारासंदर्भातील प्रकरणाची अंतिम सुनावणी गुरुवारी (दि.6) दुपारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. या महत्त्वाच्या सुनावणीपूर्वी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना म्हणाले, "साईबाबांनी मला कौल दिलाय. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल अशी मला खात्री आहे."
काँग्रेसनं अशा प्रकारची भाषा टाळावी : "काँग्रेस स्वतःचा इतिहास विसरली आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनाही 'गुंगी गुडिया' असं संबोधलं होतं. मात्र, त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर जगातील प्रभावशाली महिला नेत्यांमध्ये स्थान मिळवलं. त्यामुळं कोणत्याही महिलेचा अपमान करणं योग्य नाही. काँग्रेसनं अशा प्रकारची भाषा टाळावी," असं म्हणत दीपक केसरकर यांनी 'गुंगी गुडिया' वादावर प्रतिक्रिया दिली.
मनोज जरांगेंनी वस्तुस्थितीची खात्री करून घ्यावी : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देत एकनाथ शिंदे यांच्यावर डबल गेम खेळत असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत दीपक केसरकर म्हणाले, "ओबीसी समाजाला ज्या सवलती आहेत. त्याच धर्तीवर मराठा समाजालाही सवलती देण्यात आल्या आहेत. मनोज जरांगे यांनी वस्तुस्थितीची खात्री करून घ्यावी. शासनानं निर्णय घेतला असला तरी अनेकदा लोक न्यायालयात जातात. त्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण होतात. मात्र, यावेळी आरक्षण देताना कायदेशीर बाबींची पूर्ण काळजी घेण्यात आली असून कोणतीही अडचण येणार नाही असा मला विश्वास आहे."
वारसांना त्यानुसार दाखले मिळालेच पाहिजेत : कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबतही केसरकर यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शासनानं मोठे प्रयत्न केले होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या नोंदींची पडताळणी करण्यात आली होती. ज्यांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या वारसांना त्यानुसार दाखले मिळालेच पाहिजेत."
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