मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण: महाडमध्ये शिवसैनिकांचा आक्रोश, मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

महाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक एकत्र जमले होते. यावेळी मंगेश काळोखे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

Mahad Mangesh Kalokhe murder case
मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणी महाडमध्ये शिवसैनिकांचा आक्रोश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 7:43 PM IST

रायगड : खोपोली येथील शिवसेना पदाधिकारी मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज बुधवारी (31 डिसेंबर) महाड शहरात शिवसैनिकांनी जोरदार आंदोलन करत आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी शिवसैनिकांनी महाड पोलीस ठाण्यात जाऊन निवेदन सादर केलं.

'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या' : महाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक एकत्र जमले होते. यावेळी मंगेश काळोखे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. “मंगेश काळोखे यांची हत्या ही पूर्वनियोजित कट असून, यामागे राजकीय षडयंत्र आहे,” असा गंभीर आरोप उपस्थित शिवसैनिकांनी केला.

यावेळी बोलताना शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर यांनी सांगितलं की, “या हत्येमुळे संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरला आहे. दोषींना तत्काळ अटक करून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अन्यथा शिवसेना आणखी तीव्र आंदोलन छेडेल.”

'... नाहीतर आणखी तीव्र आंदोलन करणार' : “रायगड जिल्ह्यात सध्या असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं असून, याला जबाबदार कोण आहे? याचा शोध शासनानं घ्यावा,” अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी शिवसेना महिला पदाधिकाऱ्यांनीही आक्रमक भूमिका घेत सरकारकडे न्यायाची मागणी केली. “मंगेश काळोखे यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याचा बळी जाणं ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, आता गप्प बसणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

10 जणांवर गुन्हे दाखल : मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी 10 जणांविरोधात खोपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या हत्येमागे राजकीय कट असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मृत मंगेश काळोखे हे शिवसेना नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती होते. त्यांच्या हत्येप्रकरणी मृताचा पुतण्यानं दिलेल्या तक्रारीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी संगनमत करून कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या तक्रारीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुधाकर घारे, भरत भगत आणि रविंद्र देवकर यांच्यासह इतर आरोपींचा हत्येच्या कटात सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. यानुसार पोलिसांनी संबंधितांविरोधात गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे. घटनेनंतर खोपोली शहरात तणावाचे वातावरण असून पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे.



