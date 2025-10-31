शिवसेनेची शिर्डी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी तयारी; माजी खासदार लोखंडे यांनी दिला स्वबळावर लढण्याचा इशारा
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज शिर्डीत शिवसेनेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस माजी खासदार सदाशिव लोखंडे उपस्थित होते.
अहिल्यानगर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज शिर्डीत शिवसेनेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार सदाशिव लोखंडे उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, शिर्डी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत 10 जागा शिवसेनेला मिळाव्यात असा ठाम आग्रह लोखंडे यांनी व्यक्त केला. त्यांनी इशारा दिला की, जर अपेक्षित जागा न मिळाल्यास शिवसेना शिंदे गट स्वबळावर निवडणूक लढवेल.
अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढण्याची तयारी : लोखंडेंनी सांगितलं, "महायुतीला प्राधान्य असलं पाहिजे, पण ज्या ठिकाणी शिवसेनेचा आमदार आहे, तिथे शिवसेनेला झुकतं माप मिळावं. भाजपा किंवा राष्ट्रवादीचा आमदार असलेल्या मतदारसंघात त्यांना अधिक जागा मिळाव्यात."
शिर्डी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढण्याची तयारी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, वरिष्ठांनी परवानगी दिल्यास, पत्नी नंदाताई लोखंडे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार म्हणून उभं करण्याचा इशारा दिला.
नगरपरिषद निवडणुकीसाठी कोअर कमिटी नियुक्त : या बैठकीत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कमलाकर कोते यांनी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी 5 सदस्यीय कोअर कमिटी नियुक्त केल्याची माहिती दिली. या कमिटीमध्ये विजय जगताप, राहुल गोंदकर, सोमनाथ महाले आणि हरिराम रहाणे यांचा समावेश आहे. लवकरच राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे यांच्याशी चर्चा करून या संदर्भात भूमिका मांडली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, शिर्डी नगरपरिषद अध्यक्षपदासोबतच साईबाबा संस्थान विश्वस्त पदाचा बोनस मिळत असल्यानं या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. लोखंडे यांनी पत्नी नंदाताईंचे नाव पुढे केल्यामुळे शिर्डीच्या राजकारणात नव्या चुरशीची चाहूल लागली आहे.
बैठकीस पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती : या बैठकीस शिवसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष कमलाकर कोते, महिला आघाडीच्या अनिता जगताप, दत्ता भालेराव, विलास कोते, सहदेव बडे, अनिल पवार, मच्छिंद्र गायके, संतोष जाधव, नवनाथ विश्वासराव, राजेंद्र कोते, विरेश गोंदकर, नीता कोते, सोनाली गायके, मंदाबाई पवार, विजया गायकवाड, स्वाती महाले, योगिता गोंदकर, शुभांगी बाराहाते, स्नेहल कोते, वैशाली गोंदकर, मंगळ कांदळकर आणि अन्य महिला उपस्थित होत्या.
