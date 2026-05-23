राष्ट्रवादीतील कलहाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची मोर्चेबांधणी; 200 मतदारसंघांवर लक्ष, उदय सामंत, श्रीकांत शिंदेंवर मोठी जबाबदारी

राष्ट्रवादीतील अंतर्गत कलह वाढल्यानं मोठी चर्चा रंगत आहे. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेनेची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

पदाधिकाऱ्यांसह श्रीकांत शिंदे
Published : May 23, 2026 at 6:11 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटनेवरील पकड काहीशी सैल झाल्याचं चित्र आहे. तर दुसरीकडं शिवसेना आगामी निवडणुकांच्या तयारीला लागल्याचं दिसत आहे. निवडणुका अद्याप काही वर्षांवर असल्या तरी पक्षप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनात्मक पातळीवर आक्रमक मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्यभरात पक्षाची ताकद वाढवणं, बूथ पातळीवरील यंत्रणा मजबूत करणं आणि अधिकाधिक लोकप्रतिनिधी निवडून आणणं, या उद्देशानं शिवसेनेनं आता ‘मिशन मोड’मध्ये काम सुरू केलं. राज्यातील 200 हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

प्रत्येक मतदारसंघाचा घेतला जाणार स्वतंत्र आढावा : स्थानिक संघटनांना अधिक बळकट करण्यासाठी पक्षाकडून ‘बूथ लेव्हल एजंट’ (BLA) नोंदणी अभियान राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघाचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार असून निवडणुकीतील विजयासाठी बूथ पातळीवरील संघटना सक्षम असणं आवश्यक मानलं जात आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते आता थेट गावागावांत जाऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेणं आणि पक्षाची ताकद वाढवणं, हा या दौऱ्यांचा प्रमुख उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे.

श्रीकांत शिंदेंवर 100 मतदारसंघांची जबाबदारी : या संघटनात्मक मोहिमेची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यावर सोपवली आहे. दोन्ही नेत्यांकडं प्रत्येकी 100 विधानसभा मतदारसंघांची जबाबदारी देण्यात आली असून ते स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मतदारांशी थेट संपर्क साधणार आहेत. पक्षाची सध्याची स्थिती, स्थानिक नाराजी, आगामी निवडणुकांची तयारी आणि संघटनात्मक अडचणी यांचा सविस्तर आढावा या दौऱ्यांत घेतला जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उत्तर महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. केवळ शिफारशीवर उमेदवारी दिली जाणार नाही, तर प्रत्यक्ष कामगिरीच्या आधारेच निर्णय घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिला. बैठकीतील निरीक्षणं आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना थेट एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याबाबत ईटीव्ही भारतशी बोलताना खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले, “फक्त निवडणुकांसाठी हे दौरे नसून पक्ष संघटना ही मजबूत झाली पाहीजे हे आमचा या दौऱ्यांमागचा उद्देश आहे. निवडणुका येत जात असतात. पण लोकांपर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं आहे. यात आम्ही स्थानिक लोकांचे प्रश्न, विषय समजून घेत आहोत. लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तळागाळातील संघटना ही मजबूत असावी लागते."

राष्ट्रवादीची जागा घेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न : शिवसेनेची ही मोर्चेबांधणी आता राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत असल्याचं दिसत असून 2029 च्या निवडणुकांसाठी आतापासूनच मजबूत पाया रचण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचबरोबर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती जागा शिवसेना पक्षाकडून भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे, असंही बोललं जात आहे. ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, “अजित पवारांच्या जाण्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थानिक पातळीवरील पकड काही प्रमाणात सैल झाल्याचं चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत भाजपाकडून स्थानिक स्तरावरील काही प्रभावी नेत्यांना पक्षात घेऊन संघटना बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र भाजपाबरोबरच शिवसेनेनंही संघटनात्मक मोर्चेबांधणी वेगानं सुरू केली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थानिक नेत्यांना आपल्या पक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचाच भाग म्हणून संघटना मजबुतीसाठी विविध दौरे आणि बैठका आयोजित करण्यात येत असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे दौरे महत्त्वाचे मानले जात आहेत."

