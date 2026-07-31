क्रांतीदिनानिमित्त दिल्लीत शिवसेनेचे भव्य रक्तदान शिबिर; महाराष्ट्रातील 1200 पैलवान करणार रक्तदान
दिल्लीतील आर्मी कमांड हॉस्पिटलमध्ये 8 आणि 9 ऑगस्ट रोजी हे विशेष रक्तदान शिबिर होणार आहे.
Published : July 31, 2026 at 8:23 PM IST
मुंबई : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशाच्या सीमांवर तैनात जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शिवसेनेने क्रांतीदिनानिमित्त दिल्लीत विशेष रक्तदान अभियान आयोजित केलं आहे. येत्या 8 आणि 9 ऑगस्ट रोजी आर्मी कमांड हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या या उपक्रमात महाराष्ट्रातील 1200 पैलवान सहभागी होणार असून, हा केवळ रक्तदानाचा नव्हे तर देशसेवेचा संदेश देणारा उपक्रम असल्याची माहिती शुक्रवारी (31 जुलै) उद्योगमंत्री तथा शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी बाळासाहेब भवन इथं पत्रकार परिषदेत दिली.
संरक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती : दिल्लीतील आर्मी कमांड हॉस्पिटलमध्ये 8 आणि 9 ऑगस्ट रोजी हे विशेष रक्तदान शिबिर होणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी सुमारे 500, तर 9 ऑगस्ट अर्थात क्रांतीदिनाच्या दिवशी सुमारे 700 रक्तदाते रक्तदान करतील. या अभियानात महाराष्ट्रातील विविध भागांतील पैलवान सहभागी होणार असून, त्यांचे नेतृत्व चंद्रहार पाटील करणार आहेत. या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते होणार असून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख उपस्थिती लावणार आहेत. शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते डॉ. श्रीकांत शिंदे, पक्षाचे खासदार, केंद्रीय मंत्री तसंच राज्यसभेतील सदस्यही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
रक्तदानातून देशसेवेचा संदेश : हा उपक्रम केवळ रक्तदानापुरता मर्यादित नसून, जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि समाजात देशसेवेचा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचं उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. दिल्लीत वास्तव्यास असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांनाही या अभियानात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं असून, मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
जम्मूतील यशानंतर दिल्लीत मोठा उपक्रम : यापूर्वी शिवसेनेनं जम्मूमध्येही अशाच प्रकारचे रक्तदान अभियान राबविलं होतं. त्यावेळी महाराष्ट्रातील सुमारे 1200 पैलवानांनी जम्मूतील एम्स आणि लष्करी रुग्णालयांमध्ये रक्तदान करून जवानांसाठी रक्तसाठा उपलब्ध करून दिला होता. त्या उपक्रमाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर यंदा दिल्लीत आणखी मोठ्या प्रमाणावर हे अभियान आयोजित करण्यात आलं आहे.
सांगलीहून 7 ऑगस्टला विशेष ताफा होणार रवाना : या अभियानासाठी सहभागी रक्तदात्यांचा विशेष ताफा 7 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी सांगली येथून दिल्लीकडे रवाना होणार आहे. दोन दिवसांच्या या उपक्रमातून लष्करासाठी आवश्यक रक्तसाठा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच देशभक्ती, सामाजिक बांधिलकी आणि जवानांसाठी कृतज्ञतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचं उदय सामंत यांनी सांगितलं.
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