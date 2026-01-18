पैसे वाटप वादात बेदम मारहाण : शिवसेना नवनिर्वाचित नगरसेवकासह 12 जणांवर गुन्हा
मतदारांना पैसे वाटपाच्या संशयावरुन रिक्षाचालकाच्या मुलाला बेदम मारहाण करण्यात आली. यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेवकासह 12 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : January 18, 2026 at 1:35 PM IST
ठाणे : मतदारांना पैसे वाटपाबाबत संशयावरून रिक्षाचालकांच्या मुलाला बेदम मारहाण, शिवीगाळ करून घरातील टेबल, खुर्च्या तोडून नुकसान करण्यात आलं. याप्रकरणी शिवसेना नवनिर्वाचित नगरसेवकासह अकरा ते बारा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विक्रांत वायचळ असं गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकाचं नाव आहे. ही घटना ठाण्यातील मनोरमानगर इथं घडली आहे.
शिवसेना नवनिर्वाचित नगरसेवकाची मारहाण : मनोरमानगर इथं राहणारे रिक्षाचालक राधेरमन पटवा (54) यांनी दिलेल्या तक्रारीत, ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 मधील प्रभाग क्रमाक 3 चे अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर, मधुकर पावसे, सुषमा दळवी, दिपमाळा मढवी या चार उमेदवारांना पटवा या कुटुंबाचा पाठींबा होता. तसेच त्या उमेदवारांचा प्रचार तक्रारदार यांचा मुलगा गणेश हा करत असल्यानं अपक्ष उमेदवार दता घाडगे, मनसेचे निलेश चव्हाण, प्रदिप पूर्णकर हे नाराज होते. 14 जानेवारी रोजी दुपारी पावणे चार वाजण्याच्या सुमारास तक्रारदार आणि त्यांची पत्नी, मुलगा, सुना असे घरी होते. तसेच त्यांचा मुलगा गणेश आणि त्याचा मित्र आदित्य देवडा हे दोघं घराच्या टेरेसवर गप्पा मारत बसले होते. दरम्यान दुपारी घराबाहेर मोठ्यानं आवाज येत असल्यानं तक्रारदार कुटुंब घराबाहेर आलं. यावेळी दत्ता घाडगे, आकाश गोरे व त्यांच्यासोबत 3 ते 4 जण घराच्या बाहेर असलेल्या जिन्यावरुन टेरेसवर जात होते. गणेश आणि त्याचा मित्र आदित्य खाली उतरताना दता घाडगे, आकाश गोरे यांनी त्यांना तुम्ही मतदाराना पैसे वाटता असं बोलून ठोश्याबुक्यानं, लाथानी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याचदरम्यान पटवा कुटुंब मदतीस गेलं असता, त्यावेळी मनसेचे निलेश चव्हाण, प्रदिप उर्फ बाळू पूर्णेकर, शंशाक सिंग, सुमित बोराटे, नवनिर्वाचित नगरसेवक विक्रांत वायचळ, दत्तु कदम, अमर आठवले या मंडळींनी थेट घरात शिरकाव करत घरातील टेबल, खुर्च्यांची तोडफोड करून नुकसान केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुढील कारवाई लवकर : नवनिर्वाचित नगरसेवकासह इतरांनी घरात घुसून तोडफोड केल्यानं तक्रारदारांनी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान "गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा मतदान आणि मतमोजणीमध्ये व्यस्त होती, आता या गुन्ह्याचा तपास करून लवकरच पुढील कारवाई करू," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली.
