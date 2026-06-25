ETV Bharat / state

खासदार संजय दिना पाटलांची जीभ घसरली, पत्रकारांना शिवीगाळ आणि धमकी; संजय शिरसाट, बच्चू कडूंनी मागितली माफी

शिवसेना खासदार संजय दिना पाटील यांचा पत्रकारांशी झालेला वाद चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका व्हिडीओमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसत आहे.

Sanjay Dina Patil
खासदार संजय दिना पाटील (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 2:44 PM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राजकीय प्रश्नांवर प्रतिक्रिया विचारणाऱ्या पत्रकारांना संजय दिना पाटील यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन शिवीगाळ केली आणि "परत इकडे आलात तर मारून पाठवेन" अशी थेट जीवे मारण्याची धमकी त्यांनी पत्रकारांना दिली.

पत्रकारांना धेट जीवे मारण्याची धमकी : बंडखोरी करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात प्रवेश केलेल्या खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना धेट जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. माझ्या घरासमोर फिरायचं नाही. आता बस्स झालं. रेकॉर्ड करून घ्या. कुणाकडे तक्रार करायची ते करा, असे म्हणत संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना थेट धमकावले आहे. दरम्यान, संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना धमकावल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा : राजकीय प्रश्नांवर प्रतिक्रिया विचारणाऱ्या पत्रकारांना संजय दिना पाटील यांनी गुरुवारी शिवीगाळ केली. तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारुन पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा, तुम्ही उगाच माझ्या ### बोटं घालताय, परत आलात तर मारुन पाठवेन. हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय, तुम्हाला करायचंय ते करा, अशी अरेरावीची भाषा संजय दिना पाटील यांनी वापरली.

संजय शिरसाट यांनी मागितली माफी - "संजय दिना पाटील यांनी केलेलं वक्तव्य चुकीचं आहे. संजय दिना पाटील यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं बोलणं झालं आहे. संजय राऊत विरुद्ध संजय दिना पाटील यांच्यात वाद सुरू आहे. संजय दिना पाटील यांच्यातर्फे मी माफी मागतो. एखाद्या गोष्टीचा राग आल्याने ते तसं बोलले असतील. आजचा झालेला प्रकार चुकीचा आहे," असं स्पष्टीकरण देत शिवसेना नेते व मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

"मुख्यमंत्र्यांचा वचक राहिलेला नाही. त्यांना कोणीही मानत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वचक वाढवला तर अशा घटना होणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी - शपा पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी दिली.

Last Updated : June 25, 2026 at 2:55 PM IST

TAGGED:

संजय दिना पाटील
SANJAY DINA PATIL
पत्रकारांना शिवीगाळ
SANJAY DINA PATIL ON JOURNALIST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.