आमदार विलास भुमरे यांचं मुलासह मतदान; नियमांचं उल्लंघन केलं नसल्याचा दावा

शनिवारी राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान आमदार विलास भुमरे यांनी मुलासह मतदान केल्यानं चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला आहे.

MLA VILAS BHUMRE CONTROVERSY
लहान मुलासह मतदान करताना आमदार विलास भुमरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 मतदान प्रक्रिया सुरू असून जिल्ह्यातून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पैठण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विलास भुमरे यांनी चक्क त्यांच्या मुलालासोबत घेऊन मतदान केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या मुलाला निवडणूक अधिकाऱ्यानं शाई लावली, त्यानंतर विलास भुमरे यांनी मशीनचं बटण दाबायला सांगितलं. लोकप्रतिनिधी असूनही अशी कृती केल्यामुळं आमदार विलास भुमरे वादात सापडले आहेत. यामध्ये अधिकारी यांनी अडवणूक का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे. या घटनेवर आमदार भुमरे यांनी "माझं मतदान मीच केल्यानं नियम मोडले नाहीत," अशी प्रतिक्रिया दिला.

संभाजीनगरमध्ये झालेल्या प्रकाराबाबत निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवला आहे. त्याबाबत जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. - दिनेश वाघमारे, मुख्य निवडणूक अधिकारी

मुलाला घेऊन आमदार भुमरेंचं मतदान : शनिवारी सकाळपासून जिल्हा परिषदेच्या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या नेत्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. पैठण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विलास भुमरे आपल्या कुटुंबीयांसह पाचोड इथं मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी दाखल झाले. त्यावेळी विलास भुमरे यांनी मतदान करत असताना मुलालासोबत घेतलं. त्यांच्या बोटावर शाई लावत असताना त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याला मुलाच्या बोटाला देखील शाई लावायला सांगितलं, त्यांनी ती लावली. त्यानंतर आमदार भुमरे यांनी मुलाला ईव्हीएम मशीन जवळ नेत त्यालाच ईव्हीएम मशीनचं बटण दाबायला सांगितलं. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानं निवडून प्रक्रियेचे गांभीर्य लोकप्रतिनिधींना नाही का? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जातोय.

नियमाचं उल्लघंन : घटनेनं भारतीय नागरिकांना वयाच्या अठराव्या वर्षी मतदानाचा हक्क दिला आहे. मतदान करणं हा व्ययक्तिक अधिकार असून कोणाला मत दिलं हे देखील उघड करणं सक्तीचं नाही. मात्र मतदान कक्षात मतदार आणि निवडणूक अधिकारी यांच्याशिवाय अन्य कोणाला प्रवेश देणं निषिद्ध आहे. मतदान यंत्राजवळ मतदारांशिवाय कोणालाही जाण्याची परवागणी नाही. विशेषतः लहान मुलांना देखील मनाई असताना आमदार विलास भुमरे यांनी मुलालासोबत नेत मतदान केलं. या प्रकारात निवडणूक निर्णय अधिकारी गुन्हा नोंदवू शकतात. तर त्याठिकाणी असलेल्या अधिकाऱ्यावर देखील कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, असा नियम आहे.

नियमाचं उल्लंघन नाही : "मतदान करताना मुलाचा हट्ट होता म्हणून सोबत घेऊन गेलो. माझ्या बोटाला शाई लावल्यानंतर त्यानंही मला शाई लावा, असं म्हटल्यानंतर शाई लावली, यात काही गैर नाही. मतदान माझं मीच केलेलं आहे. त्यामुळं नियम मोडले नाहीत," अशी प्रतिक्रिया आमदार विलास भुमरे यांनी दिली. तर आमदार भुमरे यांचे वडील खासदार संदीपान भुमरे यांनी नेमकं काय घडलं? याबाबत माहिती नसल्याचं कारण देत प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली.

