'पोरगच भारी पडलं, बाप अजून मैदानात उतरला नाही!'; श्वेता महालेंच्या आव्हानाला संजय गायकवाडांचं बेधडक प्रत्युत्तर
आमदार संजय गायकवाड आणि भाजपा आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. वाढदिवस, शक्तीप्रदर्शन आणि प्रत्युत्तर यामुळे दोन्ही आमदार एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरले आहेत.
Published : September 9, 2026 at 8:05 PM IST
बुलढाणा : राज्यात महायुती एकसंघ दिसत असली, तरी बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र अंतर्गत कलह उफाळून आला आहे. शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या भाजपा आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वाद आता उघड टक्कर घेत आहे. वाढदिवस, शक्तीप्रदर्शन आणि प्रत्युत्तर या साखळीत दोन्ही आमदार एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरले आहेत. आमदार श्वेता महाले यांनी शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांना “हिम्मत असेल तर मैदानात या... दाखवून देऊ!” असं ओपन चॅलेंज दिलं. त्याला आता आमदार संजय गायकवाड यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. “पोरगच भारी पडलं, बाप अजून मैदानात उतरला नाही. बाप मैदानात उतरला तर काय होईल, याचा अंदाज लावा,!” असा खास आपल्या शैलीत संजय गायकवाड यांनी श्वेता महालेंवर पलटवार केला आहे.
आमदार गायकवाड यांच्या पुत्राचा जंगी वाढदिवस : १५ ऑगस्टला चिखलीत आमदार संजय गायकवाड यांचे पुत्र कुणाल गायकवाड यांचा वाढदिवस जंगी थाटात साजरा झाला. मोठ्या संख्येनं समर्थक जमले, रॅली काढली आणि शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलं. हे आयोजन भाजपा आमदार श्वेता महाले यांच्या मतदारसंघात असल्यानं आमदार संजय गायकवाड चिखलीच्या राजकारणात सक्रिय होत आहेत, अशी चर्चा रंगली. याला प्रत्युत्तर म्हणून आमदार श्वेता महाले यांचे पती तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव विद्याधर महाले यांचा वाढदिवस बुलढाण्यात साजरा करण्यात आला. महापुरुषांच्या पुतळ्यांसमोर अभिवादन सुरू असताना अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यावेळी आमदार श्वेता महाले यांचा पारा चढला. त्यांनी नाव न घेता बुलढाण्याच्या आमदारांना लक्ष्य करत समोरासमोर येण्याचं आव्हान दिलं.
“हिम्मत असेल तर मैदानात या... दाखवून देऊ!” : आमदार श्वेता महाले यांचे पती विद्याधर महाले यांचा वाढदिवस बुलढाण्यात मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला. विद्याधर महाले हे शासकीय अधिकारी असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बुलढाण्यात फटाक्यांची आतिषबाजी, जेसीबीनं फुलांची उधळण आणि डीजेचा जल्लोष पाहायला मिळाला. कार्यक्रमात मोठी गर्दी जमली आणि वातावरणात उत्साह होता. मात्र यावेळी वीज गेल्यानं आमदार श्वेता महाले संतापल्या. यावेळी त्यांनी शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांना नाव न घेता थेट ओपन चॅलेंज दिलं. “हिम्मत असेल तर मैदानात या... दाखवून देऊ!” असं म्हणत त्यांनी राजकीय आघाडी उघडली. ही घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा घडवून आणणारी ठरली आहे.
'पोरगच भारी पडलं, बाप मैदानात उतरला तर काय होईल ?' : आमदार श्वेता महाले यांनी आमदार संजय गायकवाड यांना आव्हान दिलं, तेव्हा आमदार संजय गायकवाड कर्नाटकात उपचारासाठी गेले होते. आव्हान दिल्यानंतरही ते ताबडतोब प्रत्युत्तर देत नाहीत, अशी टीका झाली. मात्र ही प्रतीक्षा फार काळ टिकली नाही. चिखली मतदारसंघातील धाडमध्ये आमदार गायकवाड समर्थकांनी भव्य दहीहंडीचं आयोजन केलं. तिथं आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या नेहमीच्या बेधडक शैलीत भाषण केलं. “पोरगच भारी पडलं, बाप अजून मैदानात उतरला नाही. बाप मैदानात उतरला तर काय होईल, याचा अंदाज लावा!” असं म्हणत त्यांनी गंभीर इशारा दिला. महाले यांच्या वाढदिवस रॅलीत सहभागी झालेल्या काँग्रेस शहराध्यक्षावरही नाव न घेता त्यांनी आक्षेपार्ह भाषेत टीका केली.
भाजपा आणि शिवसेनेतील सत्ता संघर्ष विकोपाला : या घडामोडींमुळे स्थानिक भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. एकमेकांच्या मतदारसंघात शक्तीप्रदर्शन करणं, वाढदिवस साजरे करणं आणि उघड टीकास्त्र सोडणं हे आता सामान्य झालं आहे. जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात या वादाची चर्चा जोरात सुरू आहे. महायुतीतील स्थानिक समीकरणं बिघडतील का, की वरिष्ठ नेत्यांनी हस्तक्षेप करून कलह मिटेल, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. सध्या तरी दोन्ही बाजूंनी माघार घेण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. आमदार गायकवाड यांनी “बाप मैदानात उतरला तर...” असं म्हटल्यानं पुढील काही दिवसांत आणखी एखादं मोठं शक्तीप्रदर्शन किंवा प्रत्युत्तर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बुलढाणा जिल्ह्याचं राजकारण या दोन आमदारांच्या वैयक्तिक आणि पक्षीय टक्करीमुळे आता अधिकच गरम झालं आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर महायुतीची एकजूट किती टिकते, याचा वेध सर्वांनी घेतला आहे.
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