'२००९ मध्ये उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले असते तर...'; शिवसेना आमदाराचं मोठं विधान

मुंबईत ठाकरे आणि शिंदे एकत्र येण्याची चर्चा आहे. यावर शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 7:12 PM IST

1 Min Read
बुलढाणा - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत महानगरपालिका निवडणूक लढवली. पाहिजे तसं यश त्यांना मिळालं नसल्याचं दिसून आलं. यावरुन शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचं आणि चर्चिले जाणारं विधान केलंय. त्यांनी म्हटलं की, "२००९ मध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र आले असते तर आज मुंबई महानगरपालिकेतील राजकीय चित्र पूर्णपणे वेगळं दिसलं असतं." त्यांच्या मते, "तेव्हा दोघे एकत्र झाले असते तर शिवसेनेची ताकद अधिक मजबूत झाली असती आणि मुंबईत ठाकरेंची पकड अजून घट्ट राहिली असती."

...म्हणून त्यांचा पराभव झाला - संजय गायकवाड हे बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार असून, ते शिवसेनेचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यांनी हे विधान केलं असून, त्यात त्यांनी ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यावर भाष्य केलं. विशेष म्हणजे, त्यांनी हेही सांगितलं की, "राज ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या फक्त चार दिवस आधी ज्या शाखांना भेटी दिल्या, त्या भेटी सहा महिने आधी दिल्या असत्या तर परिणाम वेगळा दिसला असता." चार दिवसांपूर्वी शाखांना भेट देणं हे योग्य नव्हतं. यामुळं निवडणुकीच्या प्रचारात अपेक्षित प्रभाव पडू शकला नाही, असं त्यांचं मत आहे.

भाजपानं निर्णायक विजय मिळवला - गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं की, "मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीनं मजबूत कामगिरी केली आहे. त्यामुळं महायुतीचाच महापौर बसणार आहे. शिवसेना - उबाठा यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. BMC निवडणुकीत भाजपानं निर्णायक विजय मिळवला असून, शिवसेना आणि इतर मित्रपक्षांनीही चांगली साथ दिली."

ठाकरे कुटुंबातील फुटीचा परिणाम - २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे वेगळे लढले होते, ज्यामुळं दोघांचंही मतविभागणी झाली. याचा भाजपा-शिवसेना युतीला फायदा झाला होता. गायकवाड यांचं हे मत दाखवतं की, ठाकरे कुटुंबातील फूट ही मुंबईतील शिवसेनेच्या कमकुवत होण्याचं एक प्रमुख कारण आहे. संजय गायकवाड हे नेहमीच स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वीही विविध मुद्द्यांवर ठाकरे बंधूंवर टीका केली. महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या ठाकरेंच्या एकत्र येण्यामुळं आणि BMC मध्ये महायुतीच्या वर्चस्वामुळं तापलं आहे.

