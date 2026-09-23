ETV Bharat / state

अर्जुन खोतकरांचा मनोज जरांगेंना इशारा : म्हणाले 'तर शिवसेना स्टाईल उत्तर देणार, आता सोडणार नाही . . . '

मनोज जरांगे यांच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यांवरून जालन्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. यावर आता अर्जुन खोतकर यांनी इशारा दिला आहे.

Arjun Khotkar Warns Manoj Jarange
अर्जुन खोतकर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 6:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यांवरून जालन्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. शिवसेना जालना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी पत्रकार परिषद घेत मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मनोज जरांगे यांनी मिशीवर ताव देत केलेलं वक्तव्य अशोभनीय असल्याचं आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं. “तुम्हाला जशा मिशा आहेत, तशा आम्हालाही आहेत, आमच्या नेत्यांवर टीका कराल, तर सोडणार नाही” असा इशारा अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांना दिला. "मनोज जरांगे यांनी आपली भाषा सुधारावी आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारणात लक्ष घालू नये," असा सल्लाही खोतकर यांनी दिला.

Arjun Khotkar Warns Manoj Jarange
अर्जुन खोतकर (ETV Bharat)

एकनाथ शिंदेंवरील टीकेवर खोतकर आक्रमक : मनोज जरांगे यांच्या अलीकडील वक्तव्यांवर भाष्य करताना अर्जुन खोतकर यांनी त्यांच्या भाषेवर आक्षेप घेतला. "राजकीय नेत्यांवर टीका करताना भाषेचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. मनोज जरांगे यांनी आपली भाषा सुधारावी," असं आवाहनही त्यांनी केलं. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील मनोज जरांगे यांच्या टीकेवरही अर्जुन खोतकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकनाथ शिंदे यांना संपवण्याची भाषा करणं निषेधार्ह आहे, असं अर्जुन खोतकर यांनी म्हटलं. एकनाथ शिंदे यांच्यावर होणारी टीका आता सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही अर्जुन खोतकर यांनी दिला. राजकीय मतभेद असू शकतात, मात्र व्यक्तीगत पातळीवर अशा प्रकारची भाषा वापरणं योग्य नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

जालन्यात पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट : जालन्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनासह त्यांच्या वक्तव्यांवर आपली भूमिका मांडली. मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करताना राजकीय व्यक्तींवर केलेल्या वक्तव्यांवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यावर अर्जुन खोतकर यांनी केलेल्या या टीकेमुळे जालना जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. अर्जुन खोतकर यांच्या वक्तव्यावर आता मनोज जरांगे काय प्रतिक्रिया देतात, याकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 'मनोज जरांगेंनी खाऊन पिऊन केलं उपोषण'; ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल
  2. जरांगे यांनी रुग्णालयात उपचार घ्यावेत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सल्ला, आंदोलकांचा घेरावोचा प्रयत्न
  3. ''जिल्हाधिकाऱ्यांशी घाणेरड्या भाषेत चर्चा; मुख्यमंत्र्यांना, शिंदेंना, बावनकुळेंना शिव्या घालत सुटलेत...'', भुजबळांची जरांगेंवर टीका

TAGGED:

EKNATH SHINDE STATEMENT IN JALNA
SHIV SENA MLA ARJUN KHOTKAR
मनोज जरांगेंना इशारा
अर्जुन खोतकर
ARJUN KHOTKAR WARNS MANOJ JARANGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.