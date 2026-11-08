शिवसेनेची दिवाळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर; जाणून घ्या कोणता मंत्री कुठे जाणार?
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे मंत्री व नेते थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत.
Published : November 8, 2026 at 2:07 PM IST
मुंबई : संपूर्ण भारतात जरी दिवाळी मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात साजरी होत असली, तरी महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता यंदाची दिवाळी दुष्काळात साजरी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, शिवसेनेतर्फे यंदाची दिवाळी दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसोबत साजरी करण्यात येणार आहे. याच दृष्टीने शिवसेनेचे मंत्री आणि पदाधिकारी राज्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जाऊन शेतकरी कुटुंबांसोबत दिवाळीचा फराळ करणार आहेत.
या उपक्रमांतर्गत कोणते मंत्री कुठे जाणार?
स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना जिल्ह्यात, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत नांदेड जिल्ह्यातील सायाळ येथे शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत. मंत्री गुलाबराव पाटील जळगाव येथील पोखरी तांडा येथे, मंत्री प्रताप सरनाईक धाराशिव जिल्ह्यातील पानखंडा येथे, तर मंत्री दादा भुसे मालेगाव येथे जाणार आहेत. मंत्री संजय शिरसाट छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील शिंदोन तांडा येथे, मंत्री शंभूराज देसाई सातारा येथील खटाव येथे, तर मंत्री प्रकाश आबिटकर सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी-उंबरगाव या ठिकाणी उपस्थित राहतील. तसेच, मंत्री भरत गोगावले भोर आणि पुणे येथे, मंत्री संजय राठोड यवतमाळमधील मंगरूळपीर या ठिकाणी, मंत्री योगेश कदम पालघर जिल्ह्यामध्ये, तर मंत्री आशिष जयस्वाल नागपूर जिल्ह्यातील कोलीथमारा या ठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत.
7 लाख 69 हजार दिवाळी शिधा किटचं वाटप
दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची दिवाळी गोड करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून दिवाळी शिधा किट वाटपाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील 278 तालुक्यांमधील शेतकरी कुटुंबांसाठी 7 लाख 69 हजार दिवाळी शिधा किट वाटपाचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असून, त्यापैकी आतापर्यंत 5 लाख 38 हजार 500 किटचं वाटप पूर्ण झालं आहे. उर्वरित किटचं वाटपही लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. "दरवर्षी आपण आपल्या कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करतो. पण यंदा शेतकरी हेच आमचं कुटुंब आहे. संकटात असलेला प्रत्येक शेतकरी आमच्यासाठी व महायुतीसाठी विशेष आहे. त्यांच्या बांधावर जाऊन, त्यांच्यासोबत फराळ करत सुख-दुःखात सहभागी होणं आणि त्यांच्या मनाला आधार देणं, हीच यंदाच्या दिवाळीची खरी भावना आहे", असं राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.
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